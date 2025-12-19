Большинство стран отмечает Рождество 25 декабря, однако есть и такие, где этот праздник приходится на 7 января. 24 Канал со ссылкой на Википедию рассказывает, где еще его празднуют 7 января.

Кто празднует Рождество 7 января?

Рождество 7 января отмечают православные церкви и страны, которые до сих пор придерживаются старого юлианского календаря. Если говорить о странах, то 7 января празднуют:

Россия;

Беларусь;

Сербия;

Грузия;

Молдова;

Казахстан;

Киргизия;

Северная Македония;

Эфиопия;

Эритрея;

Черногория.

Если же говорить о церквях, то по юлианскому календарю до сих пор живут: Русская Православная Церковь (РПЦ), Грузинская, Сербская, Иерусалимская православные церкви и Афонские монастыри.



Даты Рождества могут не совпадать / Фото Pexels

Разница между датами – 13 дней. Она связана с тем, что большинство мира живет по григорианскому календарю, а эти страны и церкви по юлианскому, который немного "отстает".

Когда празднуют Рождество в Украине?

Ранее в Украине Рождество также отмечали 7 января, однако не так давно от этой практики отказались. На государственном уровне Украина начала отмечать Рождество 25 декабря в 2023 году.

Как пишет Суспільне, те, кто празднует 7 января, объясняют такой подход тем, что празднуют тогда, когда и в Иерусалиме, с которым связан Иисус Христос. Однако стоит разобраться в причинах этого. Издание объясняет, что главные храмы Святой Земли имеют разные конфессии.

Если бы даты Рождества совпадали во всех конфессиях, то пришлось бы пересмотреть пользование храмами, а эти традиции уставлены веками.

Когда православная церковь отмечает Новый год?