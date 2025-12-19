Большинство стран отмечает Рождество 25 декабря, однако есть и такие, где этот праздник приходится на 7 января. 24 Канал со ссылкой на Википедию рассказывает, где еще его празднуют 7 января.
Кто празднует Рождество 7 января?
Рождество 7 января отмечают православные церкви и страны, которые до сих пор придерживаются старого юлианского календаря. Если говорить о странах, то 7 января празднуют:
- Россия;
- Беларусь;
- Сербия;
- Грузия;
- Молдова;
- Казахстан;
- Киргизия;
- Северная Македония;
- Эфиопия;
- Эритрея;
- Черногория.
Если же говорить о церквях, то по юлианскому календарю до сих пор живут: Русская Православная Церковь (РПЦ), Грузинская, Сербская, Иерусалимская православные церкви и Афонские монастыри.
Даты Рождества могут не совпадать / Фото Pexels
Разница между датами – 13 дней. Она связана с тем, что большинство мира живет по григорианскому календарю, а эти страны и церкви по юлианскому, который немного "отстает".
Когда празднуют Рождество в Украине?
Ранее в Украине Рождество также отмечали 7 января, однако не так давно от этой практики отказались. На государственном уровне Украина начала отмечать Рождество 25 декабря в 2023 году.
Как пишет Суспільне, те, кто празднует 7 января, объясняют такой подход тем, что празднуют тогда, когда и в Иерусалиме, с которым связан Иисус Христос. Однако стоит разобраться в причинах этого. Издание объясняет, что главные храмы Святой Земли имеют разные конфессии.
Если бы даты Рождества совпадали во всех конфессиях, то пришлось бы пересмотреть пользование храмами, а эти традиции уставлены веками.
Когда православная церковь отмечает Новый год?
- Большинство украинцев привыкли считать, что Новый год наступает в ночь на 1 января. Однако церковный Новый год начинается в совсем другой день. Историк Александр Алферов объяснил, почему так.
- Алферов рассказал, что церковь имеет собственный отсчет времени и празднует Новый год не 1 января, а 1 сентября. Историк объяснил, что эта традиция берет свое начало еще с 4 века нашей эры.
- Именно тогда, в 325 году, состоялся Первый Вселенский собор в городе Никея, известный как Никейский собор.