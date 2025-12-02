Віка Врадій у 90-х емігрувала до США, в нульових же повернулася до України, але через 2 роки знову повернулася за океан. Про те, де зараз Віка Врадій, в інтерв'ю 24 Каналу розповів музикант Віктор Морозов.

Цікаво Абсолютна випадковість, про яку ви не здогадувалися: на якому записі можна почути голос Івасюка

Де зараз Сестричка Віка?

Віктор Морозов зазначив, що Вікторія Врадій зараз живе у Каліфорнії в США і вони часто спілкуються, оскільки колись обоє були у ВІА "Арніка".

Цікаво, що кілька років тому Сестричка Віка та Віктор Морозов приїжджали до України та були у Львові, Києві, Харкові. Проте співачка повернулася назад до США.

У відповідь на питання про те, чи не планує артистка зараз приїхати до України чи навіть концерт на тлі того, що після повномасштабного вторгнення зріс інтерес до української культури, Морозов сказав, що поки що Врадій про такі плани не казала.

Сестричка Віка – "То моє море": дивіться відео

Як Віка Врадій опинилася в "Арніці"?

Ви ж чули пісню "Катерина", яка стала хітом у тікток? Багатьох дивує те, що чоловічий голос в цій пісні належить людині, яка переклала книги про Гаррі Поттера українською – Віктору Морозову. Однак жіночий голос в пісні належить Сестричці Віці, якій на той момент було лише 14 років.

Морозов згадує, що коли вже "Арніка" мала певну популярність, гурт попросили послухати дівчинку, яка пише власні пісні. Це була Віка Врадій.

На той час ми вже були шалено популярні у Львові. І раз ми грали в клубі міліції й привели до нас Віку Врадій – попросили послухати, які вона пісні пише. Ми неохоче погодилися і вона почала грати. Це було дуже сильно і ми так подумали й вирішили запросити її співати з нами,

– пригадує Морозов.

ВІА "Арніка" – "Катерина": дивіться відео



Як з'явилася пісня "Катерина"?