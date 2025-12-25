Часто це були виставки, де діти були у костюмах, і деякі були особливо популярними. Про те, чому так сталось, пише 24 Канал із посиланням на travelworldsuitcase.
Дивіться також Ісус народився не 25 грудня: чому ми святкуємо Різдво саме в цей день
Чому саме костюми зайчиків та сніжинок були популярні?
У СРСР часто жили незаможно, тому костюми на дитячі заходи здебільшого робили батьки самі та з підручних матеріалів. Пріоритетом було зекономити, а не зробити найкращий костюм.
Тому костюм сніжинки для дівчинки та зайчика для хлопчика – це найпростіший та найменша затратний варіант, який можна було зробити власноруч та швидко.
У СРСР пріоритетом було зекономити / Фото Pexels
Серед іншого були також інші варіанти костюмів: білочок для дівчаток та ведмедів для хлопчиків. Причиною такого вибору все ще була простота та можливість зекономити на цьому.
Чим наші предки прикрашали ялинки?
Наші предки прикрашали ялинку символічними прикрасами, такими як керамічні пташечки, солом'яні фігури та їстівні прикраси, які символізували різні добрі побажання та достаток, пише КПІ.
Санта-Клаус пролетів над Україною напередодні Різдва
- Зазвичай у застосунку Flightradar24 можна спостерігати за рухом літаків у реальному часі. Однак увечері 24 грудня він запустив традиційну різдвяну трансляцію польоту Санта-Клауса.
- Його маршрут проходив через різні країни. Попри "закрите" небо в Україні він пролітав і над її територією.
- Користувачі можуть спостерігати за польотом онлайн. Для цього достатньо ввести в пошуку на сайті один із позивних: Santa, HoHoHo або R3DN053 (Red Nose).