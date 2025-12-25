Часто это были выставки, где дети были в костюмах, и некоторые были особенно популярными. О том, почему так произошло, пишет 24 Канал со ссылкой на travelworldsuitcase.
Почему именно костюмы зайчиков и снежинок были популярны?
В СССР часто жили небогато, поэтому костюмы на детские мероприятия в основном делали родители сами и из подручных материалов. Приоритетом было сэкономить, а не сделать лучший костюм.
Поэтому костюм снежинки для девочки и зайчика для мальчика – это самый простой и наименее затратный вариант, который можно было сделать собственноручно и быстро.
В СССР приоритетом было сэкономить / Фото Pexels
Среди прочего были также другие варианты костюмов: белочек для девочек и медведей для мальчиков. Причиной такого выбора все еще была простота и возможность сэкономить на этом.
Чем наши предки украшали елки?
Наши предки украшали елку символическими украшениями, такими как керамические птички, соломенные фигуры и съедобные украшения, которые символизировали различные добрые пожелания и достаток, пишет КПИ.
