Как отличаются православный и католический кресты и почему, объясняет священник ПЦУ и богослов Иван Петрущак в комментарии УНИАН.

Как выглядят кресты католической и православной церквей?

Классический православный крест, по словам отца Ивана Петрущака, состоит из 3 перекладин. Верхняя перекладина означает табличку с надписью "Иисус Назарянин, Царь Иудейский" (INRI – на латыни), средняя перекладина – место, где были прибиты руки Христа, а нижняя – подножие.

Заметьте! Нижняя наклонная перекладина имеет символический смысл и олицетворяет выбор между добром и злом. Поэтому поднятый конец указывает на разбойника, который раскаялся и попал в рай, а опущенный – на того, кто отверг Бога.

Зато католический крест с 4 концами символизирует обращение Христа ко всем сторонам света. А еще разница заметна в самом распятии: в западных традициях акцент делает на физических страданиях Спасителя, а в православии Христа изображают как победителя на кресте.

Отец Иоанн отмечает, что эти различия между крестами не являются догматическими. Дело в том, что они сформировались исторически после разделения церквей в 1054 году и касаются именно иконографии и традиций изображения.

Разрешено ли греко-католической церкви использовать православные кресты?

На сайте епархии Эдмонтона, центра Украинской католической миссии в Альберте, отец Юлиан Белый рассказывает, что православный крест на самом деле не является исключительно православным символом. Его правильнее называть восточным или византийским крестом.

Его правильнее называть восточным или византийским крестом, а принадлежит он к общей традиции Киевской Церкви, которая сформировалась еще до разделения христианской церкви. Поэтому крест с 3 перекладинами использовался на украинских землях еще со времени крещения Руси при князе Владимире.

Именно поэтому такой крест присущ как православным, так и греко-католикам, потому что он является частью общего духовного наследия. И в католической традиции (особенно восточной) использовать его вполне естественно.

На каком языке говорил Иисус Христос?

Вероятнее всего, что Иисус Христос разговаривал в жизни на арамейском, потому что им пользовались жители Галилеи. Однако речь идет о галилейском диалекте этого языка. В целом арамейский язык является древним семитским языком, который уже вымер на сегодня.

Однако есть предположение, что Иисус Христос мог знать еще языки, кроме арамейского. В то время в регионе были распространены также древнееврейский и греческий. Таким образом, Спаситель мог знать иврит, а еще использовать латынь и греческий, но не в совершенстве.

Из латыни Христос мог знать всего несколько слов, а греческий возможно знал лучше, ведь это был язык, который использовали гражданские администраторы в Римской империи.