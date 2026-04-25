Як відрізняються православний та католицький хрести та чому, пояснює священник ПЦУ та богослов Іван Петрущак у коментарі УНІАН.

Як виглядають хрести католицької та православної церков?

Класичний православний хрест, за словами отця Івана Петрущака, складається з 3 перекладин. Верхня перекладина означає табличку з надписом "Ісус Назарянин, Цар Юдейський" (INRI – латиною), середня перекладина – місце, де були прибиті руки Христа, а нижня – підніжжя.

Зауважте! Нижня похила перекладина має символічний зміст та уособлює вибір між добром та злом. Відтак підняти кінець вказує на розбійника, який розкаявся та потрапив до раю, а опущений – на того, хто відкинув Бога.

Натомість католицький хрест з 4 кінцями символізує звернення Христа до всіх сторін світу. А ще різниця помітна в самому розп'ятті: у західних традицій акцент робить на фізичних стражданнях Спасителя, а в православ'ї Христа зображають як переможця на хресті.

Отець Іван наголошує, що ці відмінності між хрестами не є догматичними. Річ у тім, що вони сформувалися історично після розділення церков у 1054 році та стосуються саме іконографії та традицій зображення.

Чи дозволено греко-католицькій церкві використовувати православні хрести?

На сайті єпархії Едмонтона, центру Української католицької місії в Альберті, отець Юліан Білий розповідає, що православний хрест насправді не є виключно православним символом. Його правильніше називати східним або ж візантійським хрестом.

Його правильніше називати східним або візантійським хрестом, а належить він до спільної традиції Київської Церкви, яка сформувалася ще до поділу християнської церкви. Відтак хрест із 3 перекладинами використовувався на українських землях ще з часу хрещення Русі за князя Володимира.

Саме тому такий хрест притаманний як православним, так і греко-католикам, бо він є частиною спільної духовної спадщини. І в католицькій традиції (особливо східній) використовувати його є цілком природним.

Якою мовою говорив Ісус Христос?

Найімовірніше, що Ісус Христос розмовляв у житті арамейською, бо нею користувалися мешканці Галілеї. Однак йдеться про галілейський діалект цієї мови. Загалом арамейська мова є давньою семітською мовою, яка вже вимерла на сьогодні.

Однак є припущення, що Ісус Христос міг знати ще мови, крім арамейської. У той час в регіоні були поширеними також давньоєврейська та грецька. Таким чином, Спаситель міг знати іврит, а ще використовувати латину та грецьку, але не досконало.

З латини Христос міг знати всього декілька слів, а грецьку можливо знав краще, адже це була мова, яку використовували цивільні адміністратори в Римській імперії.