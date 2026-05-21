О своих увлечениях жена чемпиона мира Александра Усика рассказала в интервью Славе Демину.

Как зарабатывает Екатерина Усик?

Как выяснилось, Екатерина Усик имеет собственное дело и активно занимается недвижимостью. Она инвестирует в жилые и коммерческие объекты, преимущественно в Киеве. Часть помещений Екатерина сдает в аренду, а часть - перепродает.

Для женщины это не просто бизнес, но и дело, которое стало одним из ее главных увлечений. Несмотря на риски, связанные с войной, жена боксера не боится вкладывать деньги в Украину.

Есть недвижимость, которую мы покупаем в Украине, в Киеве. Это риски, а уж есть некоторые объекты, которые сдаются в аренду. У меня есть своя компания, это все официально. Это не риэлторская компания. Просто мои объекты, которые я имею, мы их сделали на компанию и платим все официально, налоги в страну,

– поделилась жена Александра Усика.

Впрочем, бизнес – не единственное, что занимает важное место в ее жизни. Екатерина также отметила, что ей нравится быть в тени мужа и посвящать время семье и воспитанию детей.

"Мне не нравится быть публичной, люблю заниматься своими делами, быть с детьми. Чтобы меня не видели. Но видят все равно", – рассказала Екатерина.

Также семья Усиков активно занимается благотворительностью. Супруги поддерживают военных, посещает раненых в госпиталях и приобщается к поддержке детских домов.

Что Екатерина Усик показывает в своих соцсетях?

Недвижимость и семья – не единственные сферы, которым Екатерина уделяет внимание. Среди ее увлечений также можно выделить ведение социальных сетей.

На своей странице в Instagram она делится моментами из повседневной жизни, семейными кадрами, путешествиями и атмосферными фотографиями.

Несмотря на то, что Екатерина признавалась, что не любит чрезмерной публичности, ей удалось сформировать вокруг себя большую аудиторию, которая активно следит за ее жизнью. Ее страница отличаются сдержанным стилем и гармоничным контентом.

Как долго Александр и Екатерина Усик вместе?

История любви Александра Усика и Екатерины Усик началась еще в подростковом возрасте. Они познакомились в Крыму, когда им было примерно 14 – 15 лет. Екатерина моложе мужа примерно на полтора года.

В 19 лет Александр добился успеха на чемпионате Европы среди взрослых, после чего, по его словам, пережил период "звездной болезни". Из-за изменений в жизни и отношениях пара на время разошлась.

Впоследствии они снова сошлись и в сентябре 2009 года официально поженились. Екатерина также рассказывала, что серьезным испытанием для их семьи стал период после Олимпиады 2012 года, когда муж много времени проводил в поездках, а она ждала рождения второго ребенка.