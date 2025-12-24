Полет Санта-Клауса отображается в реальном времени на ресурсе Flightradar24, передает 24 Канал.
Как выглядел полет Санты над Украиной?
Обычно в приложении Flightradar24 можно наблюдать за движением самолетов в реальном времени. Однако вечером 24 декабря оно запустило традиционную рождественскую трансляцию полета Санта-Клауса.
Его маршрут проходил через разные страны. Несмотря на "закрытое" небо в Украине он пролетал и над ее территорией.
Пролет Санты, в частности, и над Украиной / Скриншоты с Flightradar24
Пользователи могут наблюдать за полетом онлайн. Для этого достаточно ввести в поиске на сайте один из позывных: Santa, HoHoHo или R3DN053 (Red Nose).
Рождество в Украине 2025 года: последние новости
Напомним, что подготовка к Рождеству в Украине начинается с середины ноября. С тех пор верующие придерживаются 40-дневного поста. 25 декабря украинцы посещают церковные службы, празднуют с семьей и колядуют.
Владимир Зеленский обратился к украинцам с рождественским поздравлением 24 декабря. Президент отметил единство несмотря на войну, осудил обстрелы накануне праздника и пожелал украинцам мира.
Отметим, что на Рождество синоптики прогнозировали несильный мокрый снег, преимущественно на западе страны. Также возможны туманы по всей Украине.