Полет Санта-Клауса отображается в реальном времени на ресурсе Flightradar24, передает 24 Канал.

Как выглядел полет Санты над Украиной?

Обычно в приложении Flightradar24 можно наблюдать за движением самолетов в реальном времени. Однако вечером 24 декабря оно запустило традиционную рождественскую трансляцию полета Санта-Клауса.

Его маршрут проходил через разные страны. Несмотря на "закрытое" небо в Украине он пролетал и над ее территорией.

Пролет Санты, в частности, и над Украиной / Скриншоты с Flightradar24

Пользователи могут наблюдать за полетом онлайн. Для этого достаточно ввести в поиске на сайте один из позывных: Santa, HoHoHo или R3DN053 (Red Nose).

