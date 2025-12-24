Именно это всегда было неотъемлемой частью украинского Рождества. О таком президент Украины рассказал в праздничном предрождественском видеообращении, пишет 24 Канал.

Актуально Дом там, где всегда веришь: 24 Канал желает всем мира и спокойствия в Святой вечер

Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

Глава государства напомнил, что уже четвертый год подряд Сочельник проходит во время полномасштабной войны за независимость. Враг пытается отобрать спокойствие, тепло семейного очага, ощущение безопасности дома.

Зато украинцы неутомимо защищают свою землю, свои семьи и право на мирную жизнь, где тепло, вкусно и все вместе.

Поздравление Владимира Зеленского: смотрите видео



Президент подчеркнул, что несмотря на все, украинцы остаются едиными – или вживую, или на расстоянии. По его словам, это ощущение никто не способен отобрать, оно дает силу, надежду и помогает держаться.

Несмотря на все беды, которые принесла Россия, она не способна оккупировать или разбомбить самое главное. Это наше украинское сердце, это наша вера друг в друга и это наше единство,

– сказал Зеленский.

Он отметил, что миллионы украинцев сегодня ждут первую звезду в небе – в Киеве, на Закарпатье, в Одессе или под Купянском. Где бы они ни были, празднуют Рождество в один день, как одна большая семья.

В своем обращении президент резко осудил массированные обстрелы накануне праздника, назвав это безбожием и отсутствием человечности.

В то же время он отметил, что украинцы держатся, поддерживают друг друга и молятся за защитников, пленных, погибших Героев и тех, кто сохранил Украину в сердце несмотря на разлуку или оккупацию.

Зеленский напомнил, что в рождественскую ночь все загаданное сбывается, поэтому главное общее желание мирной жизни обязательно воплотится в реальность.

Он пожелал согласия семьям, радости детям, чтобы глаза родных не слезились, чтобы добро победило и наступил мир.

Отметим, что 25 декабря 2025 года в Украине не будет официальным выходным из-за действия военного положения.

Рождественские традиции в Украине