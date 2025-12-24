Украинцы продолжают мужественно и стойко защищать свой родной дом, свою страну от оккупанта. Для каждого слово "дом" звучит по-своему. Для кого-то это квартира, для кого-то дом, для кого-то город, для кого-то степь, лес или горы. Этот дом – это Украина.

Стоит внимания Через расстояние за столом появился еще один гость – фейстайм, – Анастасия Зазуляк о традициях празднования Рождества в своей семье

Поздравление от 24 Канала

Ведущие 24 Канала от всей редакции поздравили украинцев Рождеством. В видеопоздравлении они эмоционально и символично передали значение дома для украинцев, ведь дом – это то место приюта, где хочется проводить Святой вечер и встречать Рождество.

Ведущие 24 Канала от всей редакции поздравляют со Святвечером и Рождеством: смотрите видео

С началом войны мечта о маминых варениках и папином узваре начали появляться из окопов, и мамины вареники начали ездить из Галичины на Донбасс.

А чья-то мама наоборот переехала из Запорожья на Волынь, потому что ее дом сгорел, и она должна была искать новый. Должна была там печь, варить, любить и ждать,

– добавила ведущая Екатерина Соляр.

Дом – это не помещение. Это все 603 000 квадратных километров. Дом – это там, где тебя понимают. Где ты напеваешь "Щедрик", а кто-то подхватывает мелодию и продолжает даже в трудные времена.

Дом – это там, где всегда веришь. Где смерть не смогла раскрыть уста, потому что работали военные, спасатели и врачи и энергетики. Дом – это то место, где ты прилагаешь усилия, чтобы было тихо и мирно,

– отметила ведущая София Трощук.

24 Канал поздравляет со Святвечером и Рождеством! Пусть в наших домах будет светло, спокойно и хорошо!