Українці продовжують мужньо та стійко боронити свій рідний дім, свою країну від окупанта. Для кожного слово "дім" звучить по-своєму. Для когось це квартира, для когось будинок, для когось місто, для когось степ, ліс чи гори. Цей дім – це Україна.

Ведучі 24 Каналу від усієї редакції привітали українців зі Святвечором і Різдвом. У відеопривітанні вони емоційно та символічно передали значення дому для українців, адже дім – це те місце прихистку, де хочеться проводити Святий вечір і зустрічати Різдво.

З початком війни мрія про мамині вареники та татовий узвар почали з'являтись із окопів, і мамині вареники почали їздити з Галичини на Донбас.

А чиясь мама навпаки переїхала з Запоріжжя на Волинь, бо її дім згорів, і вона мусила шукати новий. Мусила там пекти, варити, любити та чекати,

– додала ведуча Катерина Соляр.

Дім – це не приміщення. Це всі 603 000 квадратних кілометрів. Дім – це там, де тебе розуміють. Де ти наспівуєш "Щедрика", а хтось підхоплює мелодію та продовжує навіть у важкі часи.

Дім – це там, де повсякчас віриш. Де смерть не змогла розтулити вуста, бо працювали військові, рятувальники та лікарі й енергетики. Дім – це те місце, де ти докладаєш зусиль, аби було тихо та мирно,

– відзначила ведуча Софія Трощук.

24 Канал вітає зі Святвечором і Різдвом! Нехай у наших домівках буде світло, спокійно та добре!