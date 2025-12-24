Різдво завжди знає дорогу додому. У цей день кожен дім наповнюється найріднішим: голосом мами, запахом куті, спогадами, які несемо крізь роки. Різдвяні свята наповнюють наші серця світлом у той час, коли країна щодня бореться з темрявою. 24 Канал презентує новий проєкт "Додому на Різдво", де розповімо про людей з різних куточків України й традиції, які їхні родини плекають поколіннями.

Героїнею нашого першого матеріалу стала головна редакторка сайту – Анастасія Зазуляк. Для Насті Святий вечір і Різдво – це не лише про святковий стіл і традиції. Насамперед – це про сім'ю. Спеціально для цього проєкту вона поділилася залаштунками різдвяних свят і традиціями, які є у її родині.

Найтепліше у рідному місті – сім'я

Настя родом з Чорткова, що на Тернопільщині, й зізнається, що саме рідні люди – найтепліше, що завжди було і є вдома. Узимку Чортків перетворюється в казку – головна ялинка міста, якій вже понад 20 років, сяє вогниками, навколо лунає коляда, ходить вертеп.

Найтепліше у час Різдва те, що де б ми були, ми завжди повернемось у цей день додому,

– каже Настя.

Усі різдвяні святкування починаються зі Святвечора. Уранці 24 грудня вся сім'я йде до церкви. Наприкінці літургії беруть проскурку (шматочок хліба, – 24 Канал), а після починають приготування 12 пісних страв. Увечері на столі обов'язково завжди є кутя, пампухи, вареники та підливка з грибів.

"Найважливіше у цей день – приготування страв. Ми готуємо обов'язково кутю і пампухи. І ще плюс 10 страв без м'яса", – розповідає Настя.

Особливістю нашого регіону на Святвечір є те, що на святковий стіл ставимо тарілку, кутю, келих і шматок хліба для померлих родичів. І все це стоїть на столі до ранку. У нашому регіоні вірять, що померлі родичі вночі приходять за стіл вечеряти,

– додає дівчина.



Святкова вечеря у сім'ї Насті / Фото з особистого архіву редакторки

Головними стравами є кутя, грибна юшка, вареники, риба, голубці. Вареники часто роблять з картоплею, капустою та вишнями.

Кутя символізує відродження та життя, а мед – щастя.

Риба (ІХТІС – Ісус Христос Божий Син Спаситель) символізує Христа.

Улюбленою стравою є пампухи з вишнею та маком. Це сімейна страва, яку Настя разом із мамою готує за рецептом бабусі. Такі традиції надзвичайно цінні, бо в них – наш корінь і наша сила.

Рецепт пампухів від Насті Зазуляк

Настя поділилася сімейним рецептом, тож цього року й ви можете приготувати пампухи, які обожнюють на Тернопільщині.

Інгредієнти:

молоко – 0,5 літра;

дріжджі – 50 грамів;

масло – 160 грамів;

олія – 3 столові ложки;

цукор – 10 столових ложок;

жовтки – 6 штук;

горілка – 2 столові ложки;

мука – 1 кілограм.

Для замішування тіста підігріваємо молоко, додаємо до нього дріжджі, розтоплене масло, олію, цукор, жовтки та горілку. Все це перемішуємо, поступово додаючи муку. Готове тісто накриваємо рушником і ставимо в тепле місце на 40 хвилин.

Коли тісто настоїться, відщипаємо по маленькій кульці, додаємо всередину вишні або мак і формуємо пампух. Розкладаємо пампухи на столі, щоб вони ще 30 хвилин підкисли.

У чавунну каструлю наливаємо приблизно літр олії та 1 столову ложку спирту. Додаємо туди наші пампухи й смажимо на маленькому вогні. Готові пампухи щедро посипаємо цукровою пудрою й смакуємо!



Пампухи вдома у Насті Зазуляк / Фото з особистого архіву редакторки

Святвечір та Різдво – найтепліший час у році

На Тернопільщині традиції різдвяних свят поєднують давні язичницькі звичаї та християнські обряди, зокрема, святкування Святвечора, колядування, виступи вертепу, а також обряди, пов'язані з домом і родиною. На столі – традиційні 12 страв і запалена свічка, що символізує життя.

Для мене цей вечір про найрідніших, про нашу історію, про коріння і про відчуття єдності та любові. Він по-особливому сімейний і затишний,

– зізнається Настя.

Традиція Святвечора та Різдва у родині Насті збережена ще від пращурів. Найцінніше – збиратися усім разом до вечері у батьківському домі, спільно помолитися та подякувати Богу за те, що зараз є така можливість.

Щоб атмосфера вдома була ще приємнішою, додають відповідні прикраси: ялинку, різдвяний віночок на вхідних дверях, а також дідух, що символізує багатство та пращурів, а купує його щороку тато Насті.

Коли на Тернопільщині починають колядувати?

Перша коляда в Чорткові звучить після Різдвяного богослужіння, 25 грудня. На Святвечір ніхто не колядує. Ще з дитинства Настя обожнює колядки "Нова радість стала", "Бог предвічний", тож їх обов'язково співають за сімейним столом.

Також з колядою ходить вертеп, де Ісуса Христа прославляють і діти, і дорослі.

Долучаються до вертепу і дорослі, і малі, буквально всі. Мені пощастило брати участь у вертепі, коли ще була школяркою. Ми від церкви Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії 3 дні колядували театралізованим вертепом, були одягнуті у костюми, грали на інструментах (скрипка + гітара), кожен мав свою роль. Це справді дуже прекрасне дійство,

– каже Настя.



Святкова вечеря у сім'ї Насті / Фото з особистого архіву редакторки

Як змінилося святкування Різдва за час повномасштабної війни?

Попри всі труднощі, які принесла війна, у родині Насті всі намагаються збиратися разом. Через відстань за столом з'явився ще один гість – фейстайм.

Тато вмикався цього дня із фронту Донеччини, хрещені батьки приєднуються у такий спосіб за тисячі кілометрів від дому,

– зізнається Настя.

Тепер Різдво цінується ще більше. Цей день ще більше наповнений любов'ю та важливістю присутності. Кожен відчуває радість від можливості повернутися в рідне "вдома".

Не можна описати емоції, які відчуваємо, коли тихий дім стає дуже голосним через присутність всіх рідних. Настя зізнається, що приїхати додому на Різдво – це бути найщасливішою дитиною в наступні кілька днів. І ці почуття не здатне замінити ніщо у світі.

У момент, коли бачиш безліч взуття біля входу, розумієш, що справді щаслива. Вони усі тут, а хто не зміг приїхати – обов'язково долучиться до нас через фейстайм,

– підсумовує Настя.



Вулкан – домашній улюбленець Насті / Фото з особистого архіву редакторки

Українське Різдво не зникає навіть у темні часи. Кутя, борщ, вареники, пампухи – це не просто їжа. Це пам'ять про руки, які нас виростили. У кожній ложці – дім, у кожному рецепті – любов, яку хочеться передати далі. У кожному куточку України ми святкуємо по-різному, але молимося про одне. Про дім, до якого обов'язково всі повернемося.