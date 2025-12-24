Політ Санта-Клауса відображається у реальному часі на ресурсі Flightradar24, передає 24 Канал.
Дивіться також Про війну, героїв і перемогу України: добірка колядок з побажанням добра та миру
Як виглядав політ Санти над Україною?
Зазвичай у застосунку Flightradar24 можна спостерігати за рухом літаків у реальному часі. Однак увечері 24 грудня він запустив традиційну різдвяну трансляцію польоту Санта-Клауса.
Його маршрут проходив через різні країни. Попри "закрите" небо в Україні він пролітав і над її територією.
Проліт Санти, зокрема, і над Україною / Скриншоти з Flightradar24
Користувачі можуть спостерігати за польотом онлайн. Для цього достатньо ввести в пошуку на сайті один із позивних: Santa, HoHoHo або R3DN053 (Red Nose).
Різдво в Україні 2025 року: останні новини
Нагадаємо, що підготовка до Різдва в Україні починається з середини листопада. Відтоді віряни дотримуються 40-денного посту. 25 грудня українці відвідують церковні служби, святкують з родиною та колядують.
Володимир Зеленський звернувся до українців із різдвяним привітанням 24 грудня. Президент наголосив на єдності попри війну, засудив обстріли напередодні свята та побажав українцям миру.
Зазначимо, що на Різдво синоптики прогнозували несильний мокрий сніг, переважно на заході країни. Також можливі тумани по всій Україні.