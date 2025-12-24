Політ Санта-Клауса відображається у реальному часі на ресурсі Flightradar24, передає 24 Канал.

Як виглядав політ Санти над Україною?

Зазвичай у застосунку Flightradar24 можна спостерігати за рухом літаків у реальному часі. Однак увечері 24 грудня він запустив традиційну різдвяну трансляцію польоту Санта-Клауса.

Його маршрут проходив через різні країни. Попри "закрите" небо в Україні він пролітав і над її територією.

Проліт Санти, зокрема, і над Україною / Скриншоти з Flightradar24

Користувачі можуть спостерігати за польотом онлайн. Для цього достатньо ввести в пошуку на сайті один із позивних: Santa, HoHoHo або R3DN053 (Red Nose).

