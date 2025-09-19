Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Gaze.

Что известно о происхождении Стивена Спилберга?

Мировая слава пришла к Стивену Спилбергу в 1970-х годах после выхода триллера "Челюсти". Сегодня он известный во всем мире режиссер, на счету которого десятки культовых лент. Он родился в 1946 году в Цинциннати, штат Огайо, США, в семье ортодоксальных евреев.

Впрочем, как выяснилось, Спилберга имеет украинские корни. Об этом режиссер рассказал сам.

Я очень люблю Украину. Мои бабушка и дедушка по материнской линии родом из Одессы. Мы часто готовили борщ дома. Более того, в 2006 году мне посчастливилось посетить Киев, где я презентовал фильм о Холокосте. Помню, как вышел из самолета и сказал: "Я дома",

– признался режиссер в одном из интервью.

Стивен Спилберг / Фото GettyImages

Он всегда знал, что один из его дедушек был родом из Одессы, а другой – из маленького украинского села.

Кроме того, во время пребывания в Киеве Спилберг посетил Бабий Яр, трагическая история которого вдохновила его на создание фильма "Список Шиндлера".

Также в издании Variety сообщили, что в начале российского полномасштабного вторжения Спилберг вместе с женой актрисой Кейт Кэпшоу передали 1 миллион долларов в качестве гуманитарной помощи для нужд беженцев из Украины.

