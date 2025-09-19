Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Gaze.
Что известно о происхождении Стивена Спилберга?
Мировая слава пришла к Стивену Спилбергу в 1970-х годах после выхода триллера "Челюсти". Сегодня он известный во всем мире режиссер, на счету которого десятки культовых лент. Он родился в 1946 году в Цинциннати, штат Огайо, США, в семье ортодоксальных евреев.
Впрочем, как выяснилось, Спилберга имеет украинские корни. Об этом режиссер рассказал сам.
Я очень люблю Украину. Мои бабушка и дедушка по материнской линии родом из Одессы. Мы часто готовили борщ дома. Более того, в 2006 году мне посчастливилось посетить Киев, где я презентовал фильм о Холокосте. Помню, как вышел из самолета и сказал: "Я дома",
– признался режиссер в одном из интервью.
Он всегда знал, что один из его дедушек был родом из Одессы, а другой – из маленького украинского села.
Кроме того, во время пребывания в Киеве Спилберг посетил Бабий Яр, трагическая история которого вдохновила его на создание фильма "Список Шиндлера".
Также в издании Variety сообщили, что в начале российского полномасштабного вторжения Спилберг вместе с женой актрисой Кейт Кэпшоу передали 1 миллион долларов в качестве гуманитарной помощи для нужд беженцев из Украины.
Как украинка стала для Майка Тайсона второй мамой?
Мало кто знает, но в жизни Майка Тайсона была украинка, которую он считал своей мамой. Речь идет о Камилле Еващук, уроженке Тернопольской области. Ее родители эмигрировали в США еще перед Второй мировой войной. Во взрослом возрасте Камилла познакомилась с известным тренером Касом Д'Амато, который занимался воспитанием ребят из проблемных семей.
Из-за конфликта с мафией он перебрался в ее дом в 160 километрах от Нью-Йорка, где и поселял своих лучших воспитанников. В 13 лет сюда попал и Майк Тайсон. Уже в 1981 году Д'Амато и Камилла решили усыновить будущего чемпиона. Когда его родная мать умерла, он попросил разрешения называть Камиллу мамой.
Впоследствии женщина стала свидетелем важнейших моментов в карьере своего приемного сына. А впоследствии стала любящей бабушкой для его детей. Она прожила 96 лет, и после ее смерти боксер признался, что ему невероятно повезло почувствовать материнскую любовь, заботу и благословение этой удивительной женщины.