Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео блогера Руслана Ляча в TikTok.
Как фильмы Параджанова вдохновляют художников современности?
Фильмы Параджанова, в частности "Тени забытых предков" и "Цвет граната", получили восторженные отзывы от таких икон, как Федерико Феллини, Роберт Де Ниро и Ив Сен-Лоран.
"Тени забытых предков" принесли Параджанову международное признание, тогда как "Цвет граната" стал примером уникального стиля автора. Даже спустя более полувека после премьеры этот фильм продолжает вдохновлять художников во всем мире.
Так, в 1995 году Мадонна в клипе Bedtime Story использовала визуальные элементы, вдохновленные "Цветом граната".
Madonna – Bedtime Story: смотрите видео
А в 2020-м клип Леди Гаги "911", снятый режиссером Тарсемом Сингхом, воспроизводит ряд сцен из культового фильма Параджанова.
Сравнение кадров из клипа "911" и "Цвета граната" / Фото Довженко-Центра
Кто из актеров "Теней забытых предков" был знаком с Нилом Армстронгом?
- Один из самых известных астронавтов в мире, первый человек, который ступил на Луну, Нил Армстронг имел среди своих кумиров украинского актера Ивана Миколайчука.
- В 1971 году на кинофестивале Fest в Белграде Миколайчук встретился с Армстронгом. Астронавт даже сказал: "Иван, с тобой я готов снова лететь на Луну".
- Однако, виделись ли они после этого еще раз – неизвестно. А фотографий, которые могли бы зафиксировать эту уникальную встречу, к сожалению, не сохранилось.