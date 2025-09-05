Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео блогера Руслана Ляча в TikTok.

Фильмы Параджанова, в частности "Тени забытых предков" и "Цвет граната", получили восторженные отзывы от таких икон, как Федерико Феллини, Роберт Де Ниро и Ив Сен-Лоран.

"Тени забытых предков" принесли Параджанову международное признание, тогда как "Цвет граната" стал примером уникального стиля автора. Даже спустя более полувека после премьеры этот фильм продолжает вдохновлять художников во всем мире.

Так, в 1995 году Мадонна в клипе Bedtime Story использовала визуальные элементы, вдохновленные "Цветом граната".

А в 2020-м клип Леди Гаги "911", снятый режиссером Тарсемом Сингхом, воспроизводит ряд сцен из культового фильма Параджанова.

Сравнение кадров из клипа "911" и "Цвета граната" / Фото Довженко-Центра

