Например, одним из кумиров Нила Армстронга был украинский актер Иван Миколайчук, известный, в частности, по роли Ивана Палийчука в фильме "Тени забытых предков". Одна из их встреч вошла в историю. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на "Украинскую волну из Европы".

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Как встретились Армстронг и Миколайчук

Фильмы с участием Ивана Миколайчука в СССР в основном были запрещены. Упомянутые уже "Тени забытых предков" или "Белая птица с черной отметиной" торжествовали на международных кинофестивалях, однако оставались малоизвестными в оккупированной большевиками Украине.

Поэтому как главный герой популярных на Западе фильмов Иван Миколайчук был известен среди местных знаменитостей. В частности актерская игра Миколайчука восхищала известно астронавта. Они встретились в 1971 году в Белграде – столице тогдашней Югославии на кинофестивале Fest.

Иван, с тобой я готов снова лететь на Луну,

– сказал астронавт украинскому актеру.

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Пересекались ли еще на мероприятиях Армстронг и Миколайчук – неизвестно, и совместных снимков, которые бы свидетельствовали об этом, к сожалению, не сохранилось.