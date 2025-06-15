Несмотря на то, что жизнь Ивана Миколайчука рано оборвала болезнь, он оставил огромный отпечаток в истории мирового кинематографа. Малоизвестные факты из жизни выдающегося актера рассказывает 24 Канал со ссылкой на Буковинский центр культуры и искусства.

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Первая роль Миколайчука

Свою первую роль будущий актер получил в 12 лет в спектакле "Бесталанная" по пьесе Михаила Старицкого. Там он сыграл отца Софии.

А вот свою первую главную роль он получил на втором курсе университета. И играл он Ивана Палийчука из "Теней забытых предков" Михаила Коцюбинского.

Учитель Параджанова

Роль в фильме Сергея Параджанова Иван Миколайчук получил почти сразу. Однако его талантом настолько восхищались, что даже сам режиссер называл молодого актера своим учителем и говорил, что не знает большего национального гения, чем Иван Миколайчук.

Любовь всей жизни

Мария Капюк была любовью Миколайчука с первого взгляда. Знакомые отговаривали его от идеи жениться в 21 год, но Миколайчук, видимо, понимая свои перспективы в кино, говорил, что когда он станет знаменитым, то как ему знать, что женщина любит его, а не славу или деньги.

Интересно, что Мария подарила Ивану книгу "Тени забытых предков", когда тот поступил в университет. То есть за 2 года до получения роли жизни.

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Мировая суперзвезда

Фильм "Тени забытых предков" получил 39 международных наград, а команда ленты – международное признание и популярность, в том числе и Иван Миколайчук.

На кинофестивале в Белграде в 1971 году почетным гостем был американский астронавт Нил Армстронг. Он встретился с Иваном Миколайчуком и сказал ему: "Иван, с тобой я готов снова лететь на Луну". Интересно, что в то время фильмы с Миколайчуком запрещали в СССР – как и "Тени забытых предков", так и "Белая птица с черной отметиной".

Смерть, которую предсказали?

Иван Миколайчук почти 15 лет болел и в конце концов онкология одолела его в возрасте 46 лет. Интересно, что еще в юности ромская гадалка сказала, что Иван умрет до 25-летия. Однако так не произошло. Однако актер умер незадолго до 25-й годовщины брака с Марией Карпюк.

Жена актера после его смерти никогда не называла себя вдовой.