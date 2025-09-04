И действительно, единственный концерт поп-дивы в Украине принимала столица украинского Донбасса. Как это было – расскажет 24 Канал со ссылкой на Телевидение Торонто.

Интересно Кем на самом деле мечтал стать Василий Стус и как его планы изменило произведение из школьной программы

Каким был концерт Бейонсе в Украине?

Бейонсе в Украину приехала на особое событие – ее концерт проходил по случаю открытия одного из крупнейших стадионов Украины – Донбасс Арены. Именно там и отгремел концерт американской певицы.

Правда, выступление певицы в конце торжественного открытия Донбасс Арены длился 25 минут. Им завершалась праздничная программа этого торжественного дня.

Выступление Бейонсе в Донецке: смотрите видео

К сожалению, через 5 лет Донбасс Арена начала превращаться в пустошь, как и сам город Донецк, который оказался в эпицентре войны.

Как изменился Донецк?