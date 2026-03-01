Во многих регионах страны в этот день закрыто большинство магазинов, поэтому атмосфера помогает "остановиться времени", пишет Vogue.
Читайте также Только ради этого чуть не купил Marvel: какого супергероя мечтал сыграть Майкл Джексон
Что нужно знать о "французском воскресенье"?
"Французское воскресенье" – это не четкий план действий или инструкция по тайм-менеджменту. Скорее здесь имеется в виду способ мышления. И хотя традиция проводить спокойные воскресенья во Франции существует давно, само название стало популярным недавно, благодаря соцсетям, журналам и подкастам. Идея проста: воскресенье должно быть днем свободным от погони, которая присутствует в будние дни.
Это должен быть ленивый, безстрессовый день, в котором главное занятие – ничего не делать. Внедрить эту концепцию в жизнь достаточно просто. Стоит лишь позволить себе отказаться от чрезмерных планов и прислушиваться к себе, чтобы определить ритм дня.
Фокус должен быть на простых радостях: неторопливом кофе у окна, чтении, прогулке без маршрута, неспешном обеде и отдыхе. Телефон можно перевести в режим "не беспокоить" или вообще отложить подальше.
Сценарий "французского воскресенья" может быть разным:
- Дольше поспать;
- Приготовить блюдо, которое требует больше времени;
- Пойти в парк с книгой и пледом;
- Бесцельно гулять по городу;
- Посетить музей;
- Посмотреть фильм в кинотеатре.
Суть в выборе ощущений вместо достижений и неспешности вместо производительности. "Французское воскресенье" является напоминанием, что покой имеет такую же ценность, как и результаты. И порой лучшее, что можно сделать – это позволить себе не делать ничего.
Что еще стоит прочитать?
Станция метро Родхусет в Стокгольме, открыта в 1975 году, расположена внутри скалы и известна своей органической архитектурой, которая имитирует подземные пещеры.
В каждом мультфильме Pixar скрытый код A113, который могут заметить только самые внимательные. Оказывается, это скрытая деталь от авторов, которая имеет глубокий смысл.