У багатьох регіонах країни цього дня зачинена більшість магазинів, тож атмосфера допомагає "зупинитися часу", пише Vogue.

Читайте також Лише заради цього мало не купив Marvel: якого супергероя мріяв зіграти Майкл Джексон

Що треба знати про "французьку неділю"?

"Французька неділя" – це не чіткий план дій чи інструкція з тайм-менеджменту. Швидше тут мається на увазі спосіб мислення. І хоч традиція проводити спокійні неділі у Франції існує давно, сама назва стала популярною недавно, завдяки соцмережам, журналам і подкастам. Ідея проста: неділя має бути днем вільним від гонитви, яка присутня в будні дні.

Це має бути лінивий, безстресовий день, у якому головне заняття – нічого не робити. Запровадити цю концепцію в життя досить просто. Варто лише дозволити собі відмовитися від надмірних планів й прислухатися до себе, щоб визначити ритм дня.

Фокус повинен бути на простих радощах: неквапливій каві біля вікна, читанні, прогулянці без маршруту, неспішного обіду й відпочинку. Телефон можна перевести в режим "не турбувати" чи взагалі відкласти подалі.

Сценарій "французької неділі" може бути різним:

Довше поспати;

Приготувати страву, яка потребує більше часу;

Піти до парку з книжкою та пледом;

Безцільно гуляти містом;

Відвідати музей;

Подивитися фільм у кінотеатрі.

Суть у виборі відчуттів замість досягнень та неспішності замість продуктивності. "Французька неділя" є нагадуванням, що спокій має таку ж цінність, як і результати. І часом найкраще, що можна зробити – це дозволити собі не робити нічого.

Що ще варто прочитати?