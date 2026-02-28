Вона відсилає нас до аудиторії в Каліфорнійському інституті мистецтв, пише Medium.
Що означає код А113 в мультфільмах?
Якщо ви бодай раз дивилися фільми Pixar чи Disney, то могли помітити загадковий код A113, який з'являється у найнесподіваніших місцях. І це зовсім не випадковість.
A113 – це своєрідна данина номеру аудиторії в Каліфорнійському інституті мистецтв, де навчалися багато майбутніх зірок анімації, зокрема й засновники Pixar. Саме там вони опановували графічний дизайн та анімацію.
Згодом цей код перетворився на кумедний внутрішній жарт, що пов'язує аніматорів з їхніми початками. Вона прихована на виду для того, аби знайти її могли лише найуважніші глядачі.
З роками пошук A113 став улюбленим заняттям серед фанатів.
Яким був перший мультфільм Pixar?
Як повідомляє EBSCO, Pixar Animation Studios заснували у 1979 році як підрозділ Lucasfilm, а світовий успіх прийшов у 1995 році після виходу "Історії іграшок" – першого повнометражного фільму, знятого за допомогою комп'ютерної анімації.
Співпраця з Walt Disney Productions відкрила шлях до появи хітів, серед яких "У пошуках нема", "Суперсімейка" та "Вгору".
Після придбання компанією The Walt Disney Company у 2006 році Pixar зуміла зберегти творчу незалежність і продовжила випускати успішні проєкти, що однаково зворушують і дітей, і дорослих.
Хто з українців працював над створенням культових персонажів Disney?
До створення культових мультфільмів Walt Disney Productions долучився художник українського походження – Білл Титла, який народився у США в родині емігрантів із Підгайців на Тернопільщині. Його називали "легендою Діснея", адже він став одним із митців, що здійснили революцію в анімації ХХ століття.
Саме Титла працював над образами Міккі Мауса, семи гномів і слоненяти з мультфільму "Дамбо". За роботу над першим повнометражним анімаційним фільмом студії він був удостоєний премії "Оскар".
Його талант до малювання помітили ще в школі, а вже у 16 років він створював титри для компанії Paramount Pictures. Попри американське народження, Титла вільно розмовляв українською мовою, шанував своє коріння, а його родина навіть долучалася до реставрації Львівської академічної бібліотеки.