Як з'явився логотип Chupa Chups?

Легендарний бренд льодяників Chupa Chups відомий своїм культовим логотипом, однак мало хто знає, що його витоки пов'язані зі світом великого мистецтва, адже його створив сам Сальвадор Далі.

Саме видатний іспанський художник став автором оригінального логотипа, який згодом ліг в основу дизайну, знайомого мільйонам людей у світі. Завдяки яскравій палітрі та виразній формі він перетворився на один із найвпізнаваніших логотипів в історії.

Логотип Chupa Chups створив Сальвадор Далі / Фото GettyImages

У 1969 році засновник компанії Chupa Chups Енрік Бернат звернувся до Далі з проханням створити новий логотип. Художник швидко взявся до роботи й менш ніж за годину запропонував простий варіант – жовту маргаритку, всередині якої розмістив назву бренду.

Крім того, Далі наполіг, щоб логотип розміщували на верхівці льодяника, адже так він залишався помітним навіть після розпакування.

Відтоді дизайн зазнав лише незначних змін. Знакова форма та композиція збереглися майже без змін.

Скільки коштувало найдорожче лого в світі?

Як пише Daçe Studio, найдорожчий логотип у світі належить компанії Symantec, яка витратила 1,28 мільярда доларів на оновлення бренду. Втім, у цю суму входила не лише розробка дизайну, а й придбання компанії VeriSign.

Логотип Symantec / Фото MyCreativeShop

У рамках угоди Symantec отримала й відомий знак VeriSign – галочку, що стала головним елементом нового логотипа. Вона символізує підтвердження автентичності сертифікатів безпеки (SSL) для веб-сайтів і гарантує користувачам безпечність сайтів та онлайн-магазинів.

Додавання галочки VeriSign до логотипу Symantec передає надійність компанії, а жовте коло навколо неї означає стабільність та безперервність безпеки. Разом ці візуальні елементи формують чітке відчуття довіри й безпеки.

