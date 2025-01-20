Духовная семинария, баррикады на Майдане, а дальше – ад боев за Донецкий аэропорт (ДАП). Так в 2013 – 2015 годах сложилась судьба Андрея Полухина с позывным "Капеллан" – священнослужителя, фотографа, боевого медика и ветерана обороны ДАП ("киборга"), который сейчас служит в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила. Воспоминаниями о Донецком аэропорте, эмоциями от пережитого и мыслями о российско-украинской войне Андрей поделился в интервью 24 Каналу.

Интересно День защитников Донецкого аэропорта: Зеленский и Сырский почтили подвиг "киборгов"

Первая ротация и гитара в Донецком аэропорту

Еще в 2013 году вы учились на священника в одной из протестантских церквей и чуть больше чем за год стали участником в одной из самых знаковых битв российско-украинской войны. Как у вас произошел этот переход?

Я жил обычной гражданской жизнью, имел на нее свои планы – уже и не вспомню, какие. Но все изменилось во время Революции Достоинства. До этого в моей жизни не было никаких крупных конфликтов, не было ситуаций, где нужно выбирать, на чьей ты стороне.

Именно Революция Достоинства стала точкой перехода. Мои знакомые, и я сам, во время тех событий попадали в сложные обстоятельства. Например, оказывались в окружении силовиков. Именно тогда в моей голове все изменилось. Я не сказал бы, что до того мои взгляды были какими-то пацифистскими. Но раньше мне не приходилось так жестко отстаивать свою позицию и защищать своих людей.



"Капеллан" / Фото 24-й ОМБр имени Короля Даниила

Я, христианин, стал понимать, что нам необходимо сражаться, силовым методом защищать себя от врага. И поэтому для меня стало очень логичным присоединиться к обороне Украины в том или ином виде. На то время это было некое "волонтерское" военное капелланство.

Как вы попали на Донецкий аэропорт? Как вы представляли себе ДАП и его оборону, прежде чем отправились туда, и отличалась ли реальность от ваших ожиданий?

Впервые услышал об обороне ДАПа весной 2014-го. Для меня это была просто одна из горячих точек российско-украинской войны. Более громко, как об одной из ключевых точек обороны нашей страны, об аэропорте заговорили в конце лета и осенью, когда за него начались ожесточенные бои. Я тогда представлял себе, что там существуют все условия для обороны, к тому же туда пошло много наших сил, мотивированных и профессиональных.

Укрепления в Донецком аэропорту мне представлялись очень похожими на баррикады Революции Достоинства, где люди оборонялись, отстаивая свои принципы.

Тогда, осенью, я многих расспрашивал, как можно помочь, и возможно ли мне самому туда попасть. Но на самом деле, еще не знал, что также окажусь в Донецком аэропорту.

Мне предложили поехать туда в декабре. И в начале января 2015 я отправился в ДАП как помощник капеллана. Реальность оказалась совсем другой, чем я представлял.

До ротации я не думал о том, насколько надежны там укрытия от обстрелов, как организован быт... До момента, когда зашел в новый терминал, я не имел даже приблизительного представления о том, с чем столкнусь. Это был мой первый опыт боевых действий.



"Капеллан" (слева) с побратимом в Донецком аэропорту / Фото, предоставленное 24 Каналу

На первую ротацию вы взяли с собой гитару, за что заработали позывной "Гитарист". Как отреагировали на это бойцы, которые там были?

На гитаре я тогда так и не смог поиграть... Действительно, взял ее с собой, и этим вызвал у бойцов шок. Представьте, мы приехали к терминалу, спешно разгружаем машину, чтобы не попасть под обстрел. Передаем цепочкой имущество: боекомплект, боекомплект, вода, какая-то провизия, снова боекомплект... И тут передают гитару в чехле, которую я положил в машину.

Я ее перехватываю, а ребята вообще не понимают, что происходит, для чего это взяли. Я отнес гитару в укрытие, где был наш командно-наблюдательный пункт. Там она и осталась: до сих пор где-то лежит под руинами. Я так и не имел возможности на ней сыграть. Однажды подумал, что есть немного времени, поиграю ребятам. Это было 16 января, кажется. Но меня попросили не делать этого: неизвестно, насколько далеко сепары, смогут ли они услышать и открыть огонь на звук.

От капеллана до боевого медика и обучение в ДАПе

Вы были одним из немногих, кто во время боев за ДАП выполнял функции капеллана. Какой была ваша роль и как вы помогали собратьям?

В ДАПе я заменил другого капеллана, диакона нашей церкви, который начинал эти духовные ротации. И мы с ним перед тем договорились, что не будем просто людьми, которые говорят, – мы должны нести еще и какую-то тактическую функцию.

Международные уставы капелланства не позволяют нам брать в руки оружие, а мы относились к ним серьезно. Поэтому выбрали тактическую медицину: многие из нас прошли курсы по такмеду. Но моя подготовка к выезду пришлась на новогодние праздники. И так сложилось, что основные свои знания и навыки я получил уже на месте, в ДАПе.

Капеллан, с которым я отправился на ротацию, хорошо знал такмед и даже его преподавал. Он абсолютно все мне объяснял. С нами в аэропорту работал еще один профессиональный медик, в сложных ситуациях он объяснял, что делать.

Что касается капелланства, заботы о душах – на самом деле было немного таких моментов, когда мы могли бы спокойно поговорить о Боге. За исключением первых дней, когда знакомились со всеми и имели немного времени для общения. Однажды вечером был хороший разговор с ребятами, но не смогли его продолжить. Потому что той же ночью начались активные штурмы...

К тому же впоследствии состоялась ротация и нас, медиков, в терминале осталось только двое: я и Игорь Зинич, позывной "Псих", младший сержант медицинской службы ВСУ и Герой Украины (посмертно).

Мое служение для собратьев в большей степени началось после событий Донецкого аэропорта, чем во время них.

Как боевому медику, вам приходилось спасать кого-то из побратимов? Есть ли воспоминание, которое вспоминаете до сих пор?

Их очень много, на самом деле. Помню как мы спасали десантника "Федю". Его ранило очень сложно: пуля зашла под броню, срикошетила от плиты и попала в спину, возле шеи. У него было очень сильное кровотечение, мы пытались остановить его вчетвером.



"Капеллан" до сих пор спасает жизни как боевой медик / Фото, предоставленное 24 Каналу

Один зажимал рану на спине – это был я. Другие пытались налепить окклюзионную наклейку. Кровь течет, но рану надо очистить от нее, чтобы наклейка прилипла к коже качественно. С первого раза не получилось, удалось со второго. У меня вся форма в крови. У "Феди" позже начался пневмоторакс, с этим уже "Псих" разбирался.

Мы успели познакомиться с ним еще по дороге на ротацию, подружиться. И вот человека, который тебе уже не чужой, приносят с ранением. Когда мы загрузили "Федю" на эвакуацию, я очень молился за него.

Бог сохранил его жизнь. В больнице он имел остановку сердца в течение 8 минут, но врачи его "вернули". Сейчас жив-здоров, снова служит в Вооруженных Силах.

Тьма, блики фонариков и ощущение неизвестности или каким запомнится ДАП

Война имеет и эмоциональную составляющую. Какие Вы вспоминаете эмоции, когда вспоминаете об аэропорте? С чем у Вас ассоциируется оборона аэропорта?

Очень хороший вопрос. Он о наших эмоциональных привязках. Во-первых – это темень, в которой едва видно свет фонариков. Потому что помещение, в котором мы оказывали помощь бойцам, было без окон. А еще там все постоянно курили. Нас активно обстреливали танки, поэтому со стен и потолка летела пыль. И вот эти запахи пыли и сигаретного дыма, где бы я их не почувствовал – постоянно возвращают меня в те дни.

А еще был запах пороха, когда наши ребята отстреливались, и ядовитого слезоточивого газа, которым нас пытались выкуривать оккупанты. Этот слезоточивый газ напоминал мне о Майдане.



Донецкий аэропорт во время боев / Фото, предоставленное 24 Каналу

На эмоции в аэропорту было немного времени: мы, медики, имели кучу работы. Самое большое переживание – это когда я впервые увидел погибшего.

Вот на столе перед тобой лежит парень, с которым ты успел там познакомиться. В такой момент чувствуешь печаль, безысходность и понимание того, что ты не имеешь права падать духом. Надо делать то, что должен, и делать лучше всего.

Помню, как во время эвакуации раненых я впервые повысил голос на ребят. Кричал, что надо быстрее брать носилки и выносить их, потому что у нас критически мало времени...

Но худшим в терминале было ощущение неизвестности. Когда мы два дня не знали, что дальше: привезут ли нам боекомплект или будут нас выводить. Но долго переживать было некогда, потому что начинались новые штурмы, надо было отбиваться.

Ваша ротация пришлась, кажется, на самое холодное время года.

Так и было. Но холод как-то не очень запомнился. Мороз там достигал минус 20 градусов, но все были тепло одеты, а бронежилеты и каски вообще не снимали.

И когда в боевых условиях ты постоянно двигаешься, то о холоде как-то не думаешь. Запомнились некоторые неудобства. Питьевая вода замерзала, и мы ковыряли ножами те баклажки, раскалывали лед, а потом топили на сухом топливе, чтобы заварить чаю.

И так же разогревали тушенку или какую-то кашу с мясом, потому что есть все это мерзлым было довольно сложно.

Страшные сообщения, жуткие видео и похороны

Как для вас закончилась оборона Донецкого аэропорта? И как вы потом восприняли новость о том, что ДАП потерян?

18 января меня эвакуировали: после прилета мины осколками посекло ноги и плечо. Один из побратимов, лежавший со мной в госпитале, поддерживал связь с теми, кто остался в терминале. Рассказывал, кто еще был ранен.

Я помню, что мы пытались помогать, искали выходы на артиллерийские подразделения, которые могли бы "забросать" верхние этажи терминала, чтобы снять оттуда "сепаров".

20 января утром я узнал от одного из капелланов: взорвали новый терминал, и что там с нашими ребятами – неизвестно. А потом еще и начали одно за другим приходить сообщения: тот погиб, этот также погиб, другой – в плену... Начали появляться жуткие видео, где враги выводят пленных – наших бойцов, которые держали оборону до последнего.

И дальше, в течение двух последующих лет, мы возвращали тела защитников аэропорта. И каждый раз я ехал на похороны, потому что как капеллан, должен был общаться с родственниками погибших, с их собратьями, которые там были.

Это было самое трудное. Я понимаю, что физически абсолютно здоров. Но эмоционально просто выгорел дотла. Однако каждый раз я вставал и ехал, потому что будут хоронить ребят, с которыми я был знаком, с которыми прошел битву за ДАП.

Для чего воины удерживали ДАП

Оборона Донецкого аэропорта – это пример невероятного героизма и стойкости. Но как вы оцениваете эти 244 дня битвы за ДАП десять лет спустя?

Моя ротация в аэропорт началась с разговора с ребятами: о том, для чего мы его удерживаем. Мы думали и говорили об этом. И через десять лет после того разговора фактически ничего не изменилось. Аэропорт – это наша украинская территория. Фактически она в пределах города Донецк. И конечно, мы за свое стояли до последнего. 244 дня были под украинским городом, который удерживался российскими боевиками. Практически в полном окружении, потому что подъездные пути простреливались. Но мы все равно там стояли...

Донецкий аэропорт – это символ, который показывает, что мы можем воевать. Мы – это украинский народ. Потому что мои собратья в ДАП – это те, кто пошел добровольно. Мы можем давать отпор врагу на нашей земле. Можем отстаивать свое и делать это долго. Выдерживать мороз, нечеловеческие условия и обстрелы: прямой танковый, артиллерийский, минометный... А еще штурмы, использование газа. Но мы держались, несмотря на все удерживали позиции.



"Капеллан" / Фото, предоставленное 24 Каналу

Это все нужно показывать. Потому что для нас сейчас, как и тогда, важна устойчивость. Тогда не было у нас какого-то крутого вооружения, не было такой большой западной поддержки. Но уже тогда мы могли отстаивать свое. И сейчас мы тоже сможем, если будем устойчивы.

Когда оборона ДАПа завершилась, фронт там остановился. Враг уже не смог наступать дальше, вплоть до 2022 года. Поэтому битва за аэропорт имела не только символическое, но и огромное оперативное значение.

Чем вы занимались после обороны Донецкого аэропорта и как встретили полномасштабную войну? Каким было ощущение, когда поняли, что снова будете возвращаться на войну?

Я и дальше продолжал периодически ездить на фронт. И в 36-ю бригаду морской пехоты, на окраине Мариуполя, и в 57-ю мотопехотную бригаду Сухопутных войск, которая стояла на направлении Донецкого аэропорта. Поэтому это была такая "полугражданская" жизнь. И сейчас я считаю, что все те поездки, мое капелланство, стали подготовкой к нынешней военной жизни.

И когда начался новый этап войны, полномасштабное вторжение – я стал думать, чем могу быть полезным. Кроме, конечно, военного дела.

Я же тогда по факту не воевал буквально с оружием в руках. Я помогал бойцам как медик и капеллан, опыта обращения с оружием не имел. Мог пойти в волонтерство, но туда уже пошло очень много людей. Главное, что я решил: никуда не буду выезжать, не буду пытаться стоять в стороне. Когда был во Львове, у родственников жены, все решил для себя. Стал в ряды ВСУ: присоединился к львовской 24-й механизированной бригаде имени короля Даниила.

Опыт боев за ДАП сейчас и сотни тысяч новых "киборгов"

Помогает ли вам сейчас опыт Донецкого аэропорта? И вообще, если шире посмотреть: могут ли ветераны тех боев 2014 – 2015 годов обучать новое поколение новобранцев?

Было бы справедливо говорить о значении этого опыта в 2022 году, может и в начале 2023. Тогда действительно не хватало таких опытных воинов, которые могли бы учить других.

Но государство привлекло их прежде всего к боевым действиям. Поскольку солдаты и офицеры с боевым опытом – это самый ценный ресурс на войне. И сейчас, с этой интенсивностью боев, опыт тех, кто воюет десять лет, сравним с опытом тех, кто воюет два-три. Кто стал в армию в 2022, может иметь даже больше опыта боевых действий, использования технологий, вылазок в тыл врага и других операций, которые в 2014 были невозможны.

Донецкий аэропорт – это героическая страница нашей истории, пример того, что мы можем стоять и удерживать клочок своей земли очень долго. И некоторые из защитников аэропорта до сих пор являются военнослужащими. Но они уже не единственные, кто имеет опыт боев такой интенсивности.



"Капеллан" / Фото, предоставленное 24 Каналу

Вы в одном из своих интервью отметили, что сейчас на многих участках фронта ситуация такая же, как в Донецком аэропорту десять лет назад.

Я могу объяснить эту мысль. ДАП – это была одна такая горячая точка, чрезвычайно яркая, на которую все обращали внимание. А сейчас таких точек может быть много, на разных участках фронта. И люди, которые их удерживают, – по факту, такие же герои, как и те, кого называют "киборгами".

То есть в украинской армии уже есть сотни тысяч "киборгов" на разных направлениях фронта.

После победы или в случае, если будет пауза в активных боевых действиях – чем вы планируете заниматься?

Я бы хотел отдохнуть какое-то время. Ничем не заниматься, не думать ни о каких обязанностях. Но впоследствии, используя опыт, который имею, планирую по возможности продолжить службу, чтобы закрепить то, что мы наработали за эти годы. Чтобы наш опыт жил в Вооруженных Силах еще много десятилетий.



Отдых "Капеллана" после эвакуации / Фото, предоставленное 24 Каналу

Или вернуться к общественной деятельности и через нее попытаться влиять на решения нашего государства и развивать его, делать все лучше. Чтобы все в государстве лучше выполняли свои обязанности, но и люди знали о своих обязанностях перед Украиной. Хочу таким образом продолжать развивать нашу государственность.