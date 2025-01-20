Почтили подвиг защитников ДАП президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Все детали собрал 24 Канал.

К теме 242 дня несокрушимости: 20 января отмечаем День памяти защитников Донецкого аэропорта

Как в Украине почтили память защитников Донецкого аэропорта

Владимир Зеленский в своем телеграм-канале написал, что 20 января украинцы вспоминают о подвиге наших "киборгов" – 242 дня обороны Донецкого аэропорта.

Они держались до последнего там, где это казалось невозможным. Это история о чрезвычайной отваге. О людях, которые выдержали там, где не выдержал бетон,

– подчеркнул президент.

Президент почтил память защитников ДАП / Видео с фейсбука Владимира Зеленского

Зеленский отметил, что нашим гражданам важно помнить, какой ценой происходит битва за нашу свободу и настоящее.

"Честь и слава всем, кто боролся за Украину", – написал глава государства.

Александр Сырский, говоря о подвиге "киборгов" на ДАП, отметил, что именно в эти дни, 10 лет назад, завершилась героическая оборона аэропорта, длившаяся 242 дня.

Украинских защитников российские захватчики назвали "киборгами", потому что не могли понять, почему гарнизон аэропорта никак не удается взять штурмом,

– отметил генерал.

Он подчеркнул, что тогда наши воины продемонстрировали незаурядное мужество, стальной дух и чрезвычайную выдержку. Защитники стали настоящим символом невероятной стойкости и отваги украинского народа, который до сих пор продолжает героически бороться за независимость своей страны.

"Оборона Донецкого аэропорта сорвала планы российских захватчиков и сковала действия вражеских войск, запечатлевшись в памяти, как одна из знаковых страниц современной милиарной истории", – отметил Сырский.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что пример "киборгов" продолжает вдохновлять новое поколение защитников и защитниц на получение побед во имя Украины. Он также отдал вечное уважение и честь всем воинам, которые отдали свои жизни за нашу свободу, и сказал, что их подвиг навсегда останется в наших сердцах.

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, вспоминая о защите Донецкого аэропорта, объяснил, что это одна из важных страниц российско-украинской войны.

Лейтенант также опубликовал фото книги российско-американского журналиста Сергея Лойко "Аэропорт". Лойко был единственным иностранным корреспондентом, побывавшим в ДАП во время осады.



Книга Сергея Лойко "Аэропорт", где описана осада аэропорта оккупантами / Фото с телеграм-канала Андрея Коваленко

Почтил память защитников Донецкого аэропорта и глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он отметил, что фильм "Киборги", который вышел в 2017 году, передал эмоции тех событий для гражданских.

Глава ОП также прославил героев-"киборгов" и отметил, что память об их подвиге и смелость навсегда в истории Украины.