Вшанували подвиг захисників ДАП президент Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Усі деталі зібрав 24 Канал.

До теми 242 дні незламності: 20 січня відзначаємо День пам'яті захисників Донецького аеропорту

Як в Україні вшанували пам'ять захисників Донецького аеропорту

Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі написав, що 20 січня українці згадують про подвиг наших "кіборгів" – 242 дні оборони Донецького аеропорту.

Вони трималися до останнього там, де це здавалося неможливим. Це історія про надзвичайну відвагу. Про людей, які витримали там, де не витримав бетон,

– підкреслив президент.

Президент вшанував пам'ять захисників ДАП / Відео з фейсбуку Володимира Зеленського

Зеленський наголосив, що нашим громадянам важливо пам'ятати, якою ціною відбувається битва за нашу свободу й сьогодення.

"Честь і слава всім, хто боровся за Україну", – написав глава держави.

Олександр Сирський, говорячи про подвиг "кіборгів" на ДАП, наголосив, що саме у ці дні, 10 років тому, завершилася героїчна оборона летовища, що тривала 242 дні.

Українських захисників російські загарбники назвали "кіборгами", бо не могли зрозуміти, чому гарнізон летовища ніяк не вдається взяти штурмом,

– зазначив генерал.

Він підкреслив, що тоді наші воїни продемонстрували неабияку мужність, сталевий дух та надзвичайну витримку. Захисники стали справжнім символом неймовірної стійкості та відваги українського народу, який і досі продовжує героїчно боротися за незалежність своєї країни.

"Оборона Донецького аеропорту зірвала плани російських загарбників й скувала дії ворожих військ, закарбувавшись в пам’яті, як одна зі знакових сторінок сучасної міліарної історії", – наголосив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ зауважив, що приклад "кіборгів" продовжує надихати нове покоління захисників та захисниць на здобуття перемог в ім’я України. Він також віддав вічну шану і честь усім воїнам, які віддали свої життя за нашу свободу, та сказав, що їхній подвиг назавжди залишиться в наших серцях.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, згадуючи про захист Донецького аеропорту, пояснив, що це одна з важливих сторінок російсько-української війни.

Лейтенант також опублікував фото книги російсько-американського журналіста Сергія Лойка "Аеропорт". Лойко був єдиним іноземним кореспондентом, що побував в ДАП під час облоги.



Книга Сергія Лойка "Аеропорт", де описана облога летовища окупантами / Фото з телеграм-каналу Андрія Коваленка

Вшанував пам'ять захисників Донецького аеропорту і глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він наголосив, що фільм "Кіборги", який вийшов у 2017 році, передав емоції тих подій для цивільних.

Глава ОП також уславив героїв-"кіборгів" та зауважив, що пам‘ять про їх подвиг та сміливість назавжди в історії України.