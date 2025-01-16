Оборона Донецького аеропорту тривала з травня 2014 до січня 2015 року та стала однією з ключових подій російсько-української війни. Військові, добровольці, медики та волонтери 242 дні показували свою незламність та хоробрість, захищаючи Україну, пише 24 Канал.

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Оборона Донецького аеропорту

Українські військові у березні 2014 року взяли під контроль Донецький аеропорт на тлі розгортання сепаратизму в Донецькій та Луганській областях. 17 квітня окупанти вперше спробували захопити аеропорт, але зазнали поразки. 6 травня польоти зупинилися – почалась оборона. Через 20 днів ворог вдруге спробував захопити аеропорт, бойовики зайшли на територію термінала. Українські захисники вибили загарбників.

Вже у вересні спалахнули запеклі бої та щоденні обстріли. У листопаді відбулась чергова атака з боку ворога, тому українські бійці зосередилися на обороні нового термінала та залишили приміщення старого. У січні 2015 року почалися штурмові дії з боку російських бойовиків, а обстріли не припинялися.

13 січня завалилась диспетчерська вежа, яка була символом оборони аеропорту. 19 січня ворог підірвав частину перекриття другого поверху, де перебували українські бійці. 20 січня вони вдруге зробили цинічний підрив, тому об'єкт було зруйновано, а захисники зазнали найбільших втрат.



Диспетчерська вежа / Фото "Радіо Свобода"

21 січня 2015 року сили АТО почали вихід з Донецького аеропорту. За офіційними даними, під час боїв за Донецький аеропорт загинуло 109 Героїв, ще близько 440 осіб зазнали поранення.

Хто загинув в боях за Донецький аеропорт / Фото Армія.Inform

Захисники Донецького аеропорту та прилеглого селища – це спецпризначенці 3-го окремого полку, бійці 72, 79, 80, 81, 95 окремих аеромобільних, 25 окремої повітрянодесантної бригади та 93 окремої механізованих бригад, 57 окремої мотопіхотної бригади, 90 окремого аеромобільного та 74 окремого розвідувального батальйонів, бійці полку "Дніпро-1", бійці Добровольчого українського корпусу (ДУК) та інші.

Хто такі "кіборги"

Саме слово позначає організм, що містить компоненти, які заміняють деякі його органи. У літературі так називають людей з надможливостями.

Та в значенні захисників Донецького аеропорту слово "кіборги" з'явилося у вересні 2014 року. Так бойовики називали українських військових, намагаючись пояснити, чому російсько-терористичні війська не здатні протидіяти українським військовим зі стрілецькою зброєю.

Так слово "кіборги" стало неологізмом в українській мові та потрапило до словників. Воно означає витривалість, хоробрість та героїзм українських оборонців.

Коли вшановуємо пам'ять захисників Донецького аеропорту

Раніше День пам'яті кіборгів вшановували 16 січня – цей день був одним з найскладніших під час оборони. Та 20 січня 2022 року Міністр оборони та Головнокомандувач Збройних Сил України встановили наказ – відзначати День вшанування захисників Донецького аеропорту щороку 20 січня. У 2025 році цей день припадає на понеділок.