Вони стали справжніми символами незламності української армії, а їхній героїчний подвиг назавжди закарбувався в історії як приклад відваги та патріотизму. 24 Канал з посиланням на Інститут національної пам'яті розповідає, що відомо про події тих часів.

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День пам'яті захисників Донецького аеропорту: все, що відомо про події тих часів

Оборона Донецького летовища тривала 242 дні – з 26 травня 2014 року до 23 січня 2015-го. Українські військові протистояли навалі російсько-окупаційних військ та проросійських бойовиків, затято відстоюючи стратегічно важливий об'єкт – Донецький аеропорт. Ця частина української землі стала символом мужності, стійкості та відданості своїй справі.

Бої за Донецький аеропорт розпочалися 26 травня 2014 року, коли проросійські сепаратисти та чеченські бойовики захопили будівлі аеропорту в мирному тоді ще Донецьку. Цього ж дня українські військові завдали удару по позиціях терористів і відновили контроль над аеропортом. Проте це лише стало початком довгої та виснажливої боротьби за утримання стратегічного об'єкта, на якому й надалі точилися бої.

На січень 2015 року припадають найжорстокіші та найкривавіші етапи оборони. 13 січня, внаслідок постійних масованих артилерійських та танкових обстрілів з боку бойовиків, була зруйнована диспетчерська вежа аеропорту. Потім бої перемістилися на поверхи нового термінала, де протягом кількох днів українські військові тримали оборону. 18-20 січня відбулися найбільш запеклі бої, коли українські війська утримували перший поверх термінала, в той час, як підвал і верхні поверхи перебували під контролем супротивника.

У ці критичні дні, коли ворог скористався тимчасовим перемир'ям для евакуації своїх вбитих і поранених, бойовики замінували перекриття термінала і підірвали їх. Цей вибух став смертельним для 58 захисників аеропорту. Загалом, за офіційними даними, в результаті цих запеклих боїв загинули близько 100 українських військових, які стали героями та символами незламності.

В обороні Донецького аеропорту брали участь підрозділи спецпризначенців 3-го окремого полку, бійці 79-ї, 80-ї, 81-ї, 95-ї окремих аеромобільних бригад, 93-ї окремої механізованої бригади, 57-ї окремої мотопіхотної бригади, 90-го окремого аеромобільного батальйону та 74-го окремого розвідувального батальйону. Крім того, у боротьбі за аеропорт активну участь брали бійці полку "Дніпро-1", вояки Добровольчого українського корпусу та багато інших підрозділів. За їхні героїчні вчинки багато з них отримали державні нагороди, деякі – посмертно.

20 січня 2015 року проросійські бойовики, не припиняючи штурмів, остаточно підірвали новий термінал Донецького аеропорту, перетворивши його на повні руїни. Цей день став останнім для українських захисників на цьому стратегічному об'єкті. Військове керівництво ухвалило рішення про відведення українських підрозділів, і 22 січня останні вцілілі захисники залишили зруйнований аеропорт, завершивши свою героїчну оборону.

Сьогодні на Донеччині тривають криваві бої, які не мають аналогів у Європі з часів Другої світової війни. Війна набрала таких масштабів, що навіть досвід багатьох попередніх конфліктів не може зрівнятися з поточними масштабами страждань і руйнувань. У 2015 році Донецький аеропорт став символом неймовірної стійкості та незламності українських військових, які, не зважаючи на величезну чисельну перевагу супротивника, до останнього тримали оборону, відстоюючи свою землю і свою гідність. Тоді цей стратегічний об’єкт став не просто важливим військовим пунктом, а справжнім символом боротьби й незламності українського духу.

Сьогодні роль фортець оборони перейняли інші міста Донецької області – зокрема, Соледар і Бахмут. Ці міста стали центрами найбільш запеклих боїв і місцями, де точиться безкомпромісна боротьба за кожен метр української землі.

Ці міста стали символами героїзму, надії та стійкості, показуючи, що попри жахливі руйнування та безперервні атаки, українці продовжують стояти до кінця, не зважаючи на ворога та жорстокі обставини.