24 Канал з посиланням на Як звати підготував добірку жіночих імен, які наділяють своїх представниць рішучістю. На цей матеріал варто звернути увагу майбутнім батькам доньок.

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Добірка жіночих імен, які наділяють рішучістю

Дарина

Ім'я Дарина має кілька версій походження: перша – ірландське та означає "скеляста гора", друга – слов'янське та перекладається як "дарована Богом". Представниці цього імені відзначаються стійкістю та наполегливістю. З такими жінками легко порозумітися та знайти спільну мову. Вони завжди рішуче йдуть до своєї мети та досягають успіху.

Олександра

Таке ім'я має давньогрецьке походження та трактується як "захисниця". У давнину так називали лідерок, які могли згуртувати навколо себе людей. Завдяки своєму гострому розуму Олександрам завжди вдається знайти спільну мову з іншими та розв'язати навіть найскладнішу проблему. Власниці цього імені – впевнені в собі жінки, які ніколи не відмовлять у допомозі.

Вікторія

Ім'я Вікторія походить з латинської мови та означає "переможниця". У минулому так називали лише людей, які були наближені до церкви. Представниці цього імені відрізняються волелюбністю і силою. Вікторії мають внутрішній стрижень і завжди дотримуються власних обіцянок.

Імена, які наділяють рішучістю / Фото Freepik

Мирослава

Це ім'я має слов'янське походження й означає "та, що приносить мир і славу". Так називають цілеспрямованих та наполегливих жінок, які легко виконують будь-які завдання. Мирослави – розсудливі й неконфліктні жінки. Втім, вони часто проявляють внутрішню силу і здатність до рішучих дій у критичних ситуаціях.

Анастасія

Таке ім'я походить з давньогрецької мови та означає "воскресіння". У сучасному світі так називають мрійливих жінок, які мають багату уяву. Представниці цього імені легко знаходять спільну мову з новими людьми. Анастасії – працелюбні й вольові дівчата, які завжди будуть відстоювати свою думку до кінця.

Які імена наділяють своїх власників силою

Ім'я Валерія походить від латинської основи "валео" та означає "могутня або міцна". Попри душевну вразливість, представниці цього імені сміливо борються з життєвими негараздами. Валерії полюбляють бути в центрі уваги, через що бувають імпульсивними у своїх діях.

Ім'я Афіна прийшло до нас з Давньої Греції та трактується як "діва". Його власниці відзначаються комунікабельністю та силою духу, тому зазвичай мають велике коло спілкування. Для Афін важливо завжди розвиватися та працювати над самовдосконаленням.