LifeStyle24 підготував добірку імен, які символізують неабияку силу. Можливо, ви назвете свою майбутню дитину одним із запропонованих варіантів.

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Добірка імен, які означають силу

Лев

Це ім'я має кілька варіантів походження: перший – від латинського слова leo, що перекладається як "лев", другий – від давньогрецького слова, що трактується як "цар звірів". Рішучість, сила і твердий характер – це те, що притаманне власникам цього імені. Вони завжди стануть на захист своїх рідних і близьких, якщо тих хтось образить. Леви вражають людей не тільки своєю силою, але й гострим розумом.

Олександр

Таке ім'я походить з Давньої Греції та означає "захисник". У давнину так називали представників заможних родин та еліти. Чоловіки з таким іменем – сміливі та мужні, вони завжди готові боротися за незалежність і справедливість. Завдяки своєму гострому розуму Олександрам завжди вдається знайти спільну мову з людьми та розв'язати навіть найскладнішу проблему.



Імена, які означають силу / Фото Freepik

Валерія

Ім'я Валерія походить від латинської основи "валео" та означає "могутня або міцна". Попри душевну вразливість, представниці цього імені сміливо борються з життєвими негараздами. Валерії мають лідерські якості, тому вправно керують командою. Власниці такого імені полюбляють бути в центрі уваги, через що бувають імпульсивними у своїх діях.

Афіна

Це ім'я прийшло до нас з Давньої Греції та трактується як "діва". Його також пов'язують з дочкою Зевса, яка була богинею мудрості та справедливої війни. Власниці цього імені відзначаються комунікабельністю та силою духу, тому зазвичай мають велике коло спілкування. Для Афін важливо завжди розвиватися та працювати над самовдосконаленням.

Віктор

Ім'я Віктор походить з латинської мови та означає "переможець". У минулому так називали лише людей, які були наближені до церкви. Представники цього імені відрізняються волелюбством і силою. Віктори мають внутрішній стрижень і завжди дотримуються власних обіцянок.

Які ще імена наділяють особливими якостями

Ім'я Ярослава має давньоруське походження й трактується як "та, що має могутню славу". У давнину так називали мудрих жінок, які завжди давали поради іншим.

Ім'я Дарина має старослов'янське походження й перекладається як "дарована Богом". У минулому так називали яскравих лідерок, за якими йшли люди.

Ім'я Тарас походить з Давньої Греції та означає "бунтівник". У давнину так називали козаків-ватажків або мрійливих співаків.