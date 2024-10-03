LifeStyle24 підготував добірку забутих чоловічих імен, якими можна назвати сина. Цей матеріал варто переглянути майбутнім батькам хлопчиків.

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Добірка забутих чоловічих імен

Лука

Це ім'я має кілька версій походження: перша – з Давньої Греції та означає "світлий" або "народжений на світанку", а друга – від імені Лук'ян і трактується як "син Луки". У сучасному світі так називають творчих, цілеспрямованих і дбайливих чоловіків. Представники цього імені відзначаються допитливістю та наполегливістю.

Мар'ян

Таке ім'я утворилося від латинського імені Marianus, яке перекладається як "море" або "належний до роду Маріїв". У давнину так часто називали військових і культурних діячів. Власники цього імені відрізняються силою духу та відданістю улюбленій справі. Мар'яни завжди допомагають іншим досягти цілей, тому підтримують гарні стосунки з людьми.

Дем'ян

Це ім'я також має кілька версій походження: перша – з латинської мови та трактується як "присвячений Дамії", друга – від давньогрецького імені Damianos, яке перекладається як "підкорювати". Дем'яни – надійні та щирі чоловіки, до яких можна звернутися за порадою. Представники цього імені мають гарне почуття гумору, через що притягують до себе багато людей.



Забуті чоловічі імена / Фото Freepik

Маркіян

Це ім'я походить з латинської мови та означає "присвячений Марсу". У сучасному світі так називають хлопців, які демонструють лідерські якості та вправно керують командою. Представники цього імені – відважні та сміливі, а їхня харизма зачаровує багатьох. Маркіяни вирізняються здатністю критично мислити та швидко приймати важливі рішення.

Всеволод

Таке ім'я має слов'янське походження та трактується як "той, що володіє світом". Всеволоди мають сильний характер і лідерські якості, тому може займати керівні посади на роботі. Власники цього імені – стійкі, надійні та серйозні. Вони легко можуть відстояти свою думку та не дозволять себе образити.

Які стародавні жіночі імена мають глибоке коріння

До забутих жіночих імен, які вражають своєю красою, належать: Євдокія, Юстина, Неоніла, Магдалина та Зореслава. У сучасному світі так називають дівчат, які борються за справедливість, мають велике коло спілкування та можуть впливати на інших людей.