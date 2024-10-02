LifeStyle24 зібрав добірку забутих жіночих імен, які вражають своєю красою. Можливо, ви назвете свою майбутню доньку одним із запропонованих варіантів.

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Добірка забутих жіночих імен

Євдокія

Це ім'я походить з Давньої Греції й означає "та, що має добру славу". У давнину так називали як заможних, так і бідних жінок. Представниці цього імені мають гарні стосунки з людьми завдяки своїй комунікабельності та щирості. Євдокії борються за справедливість і завжди допомагають іншим досягти цілей.

Юстина

Таке ім'я має кілька версій походження: перша – від чоловічого імені Юстус, друга – з латинської мови, де перекладається як "справедлива". Юстини мають розвинену інтуїцію, що допомагає їм під час розв'язання проблем. Власниці цього імені відзначаються розумом, порядністю та мудрістю, через що вони мають велике коло спілкування.

Неоніла

Це ім'я прийшло до нас з Давньої Греції та трактується як "нова" або "молода". Представниці такого імені виділяються потужною енергетикою, яка притягує людей. Неоніли полюбляють бути першими в усіх сферах, тому легко досягають успіху.



Забуті українські імена / Фото Freepik

Магдалина

Це ім'я має давньоєврейське походження та перекладається як "та, що з Магдали" або "вежа". Дівчата з таким іменем мають сильний характер, який допомагає їм легко просуватися кар'єрними сходами. Магдалини мають лідерські якості, що дозволяють їм вести за собою людей.

Зореслава

Це слов'янське ім'я складається з двох слів – "зоря" і "слава". У давнину так називали гарних дівчат, які могли впливати на інших. Власниці цього імені мають багато можливостей стати успішними у різних сферах діяльності. Зореслави відзначаються сильним характером і здатністю привертати увагу інших людей.

Які стародавні жіночі імена повертаються в моду

До жіночих імен, які зараз в тренді, належать: Анастасія, Ярослава, Софія, Дарина й Віра. У сучасному світі так називають дівчат, які легко знаходять спільну мову з іншими людьми, дарують позитив своїм рідним, справляють гарне враження та займаються творчістю.