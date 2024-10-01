У 2023 році Православна церква України й Українська греко-католицька церква перейшли на новий календар, через що дати свят та іменин змінилися. Про те, як назвати дитину в жовтні – розповість LifeStyle24.
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Календар Днів ангела на жовтень 2024
1 жовтня: Єгор, Іван, Михайло, Микола, Петро, Олександр, Олексій, Георгій, Григорій, Роман, Сава, Ян, Віра.
2 жовтня: Дмитро, Єгор, Іван, Костянтин, Михайло, Петро, Андрій, Борис, Василь, Георгій, Давид, Степан, Теодор, Федір, Яків, Олександра, Ганна, Юстина.
3 жовтня: Іван, Павло, Петро, Антон, Денис.
4 жовтня: Микола, Василь, Володимир, Павло, Петро, Степан, Яків, Вероніка.
5 жовтня: Григорій, Дем'ян, Денис, Інокентій, Макар, Матвій, Олександра.
6 жовтня: Макар, Хома, Іван, Ян.
7 жовтня: Марк, Микола, Сергій, Дем'ян, Леонтій, Юліан.
8 жовтня: Павло, Петро, Василь, Віктор, Володимир, Іван, Серафим, Ян, Єлизавета, Марія, Надія, Таїсія, Тетяна.
9 жовтня: Ібрагім, Костянтин, Максим, Петро, Степан, Яків.
10 жовтня: Іларіон, Інокентій, Кирило, Кузьма, Павло, Сава, Андрій, Антон, Василь, Сергій, Симон, Степан, Хома, Яків.
11 жовтня: Лев, Макар, Олександр, Зінаїда.
12 жовтня: Остап, Тарас, Олександр, Богдан, Денис, Іван, Кузьма, Лаврентій, Макар, Максим, Ян.
13 жовтня: Антон, Веніамін, Інокентій, Микита, Микола, Трохим, Яків, Злата.
14 жовтня: Назар, Петро, Михайло, Параска.
15 жовтня: Дмитро, Юхим, Іван, Лук'ян, Опанас, Денис, Семен, Ян.
16 жовтня: Дементій, Євген, Єгор, Леонтій, Олексій, Георгій, Ян.
17 жовтня: Андрій, Антон, Дем'ян, Йосип, Кузьма, Олександр.
18 жовтня: Микола, Семен, Сергій, Теодор, Федір, Гаврило, Давид, Йосип, Лука, Юліан, Єлизавета, Єфросинія, Злата.
19 жовтня: Дмитро, Іван, Ян.
20 жовтня: Іван, Леонід, Михайло, Микола, Олександр, Артем, Герман, Павло, Петро, Ян, Аріна, Ірина.
21 жовтня: Георгій, Дем'ян, Дмитро, Олександр, Олексій, Анатолій, Аркадій, Василь, Захар, Іван, Іларіон, Костянтин, Володимир, Єгор, Микола, Сергій, Теодор, Федір, Юліан, Яків, Ян.
22 жовтня: Іраклій, Костянтин, Максим, Микола, Павло, Олександр, Василь, Володимир, Григорій, Денис, Захар, Іван, Серафим, Теодор, Федір, Ян, Ганна, Єлизавета.
23 жовтня: Єлисей, Гнат, Еміль, Яків, Єфросинія.
24 жовтня: Акакій, Олексій, Опанас, Іван, Іраклій, Лаврентій, Микола, Петро, Ян.
25 жовтня: Валерій.
26 жовтня: Антон, Василь, Дмитро, Опанас.
27 жовтня: Андрій, Валентин, Марк, Нестор.
28 жовтня: Дмитро, Єгор, Іван, Максим, Микола, Арсен, Георгій, Степан, Ян, Ганна, Параска.
29 жовтня: Кирило, Кузьма, Леонід, Микола, Павло, Олексій, Андрій, Опанас, Василь, Віктор, Євген, Ібрагім, Іван, Тимофій, Пилип, Ян, Агата, Анастасія, Ганна, Марія.
30 жовтня: Петро, Семен, Степан, Олександр, Герман, Леонід, Артем, Макар, Максим, Марк, Матвій, Юліан, Альона, Анастасія, Олена, Ілона.
31 жовтня: Всеволод, Дем'ян, Ібрагім, Іван, Інокентій, Олександр, Олексій, Анатолій, Артем, Василь, Леонід, Микола, Петро, Роман, Сава, Сергій, Станіслав, Степан, Федір, Яків.