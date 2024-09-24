Тепер християни відзначають їх на 13 днів раніше. Нові дати важливих церковних свят цьогорічного жовтня вже повідомила Православна церква України, передає LifeStyle24.

Не пропустіть За новим календарем: коли будемо святкувати Трійцю у 2025 році

Православний календар на жовтень 2024

1 жовтня – Покрови Пресвятої Богородиці.

2 жовтня – святих священномучеників Кипріяна та Юстини.

3 жовтня – святого Діонісія Ареопагіта, єпископа Афінського

4 жовтня – священномученика Єрофея, єпископа Афінського.

5 жовтня – святої мучениці Харитини та преподобного Даміана.

6 жовтня – апостола Фоми.

7 жовтня – священномучеників Сергія і Вакха.

8 жовтня – преподобної Пелагеї.

9 жовтня – апостола Якова Алфеєва.

10 жовтня – мучеників Євлампія і Євлампії.

11 жовтня – апостола Филипа та преподобного Феофана.

12 жовтня – мучеників Прова, Тараха й Андроніка.

13 жовтня – святих отців VII Вселенського собору та преподобного Веніаміна.

14 жовтня – святих мучеників Назарія, Гервасія, Протасія та Келсія і преподобного Миколи Святоша.

15 жовтня – преподобного Євфимія Солунського, а також святого мученика Лукіана.

16 жовтня – святого мученика Лонгіна.

17 жовтня – пророка Осії та святих мучеників Косми й Даміана.

18 жовтня – апостола і євангеліста Луки.

19 жовтня – пророка Іоїля.

20 жовтня – великомученика Артемія Антіохійського.

21 жовтня – преподобного Іларіона та Димитрівська поминальна субота.

22 жовтня – рівноапостольного Аверкія та святого Рафаїла (Заборовського).

23 жовтня – апостола Якова, брата Господнього.

24 жовтня – преподобних Арефи, Сисоя і Феофіла.

25 жовтня – святих мучеників Маркіяна і Мартирія.

26 жовтня – великомученика Димитрія Солунського.

27 жовтня – преподобного Нестора Літописця Києво-Печерського.

28 жовтня – великомучениці Параскеви Іконійської та преподобного Іова, ігумена Почаївського.

29 жовтня – святої преподобномучениці Анастасії Римлянки.

30 жовтня – священномученика Зиновія, єпископа Егейського, і його сестри Зиновії.

31 жовтня – преподобних Спиридона й Никодима Києво-Печерських.