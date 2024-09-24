Тепер християни відзначають їх на 13 днів раніше. Нові дати важливих церковних свят цьогорічного жовтня вже повідомила Православна церква України, передає LifeStyle24.
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Православний календар на жовтень 2024
1 жовтня – Покрови Пресвятої Богородиці.
2 жовтня – святих священномучеників Кипріяна та Юстини.
3 жовтня – святого Діонісія Ареопагіта, єпископа Афінського
4 жовтня – священномученика Єрофея, єпископа Афінського.
5 жовтня – святої мучениці Харитини та преподобного Даміана.
6 жовтня – апостола Фоми.
7 жовтня – священномучеників Сергія і Вакха.
8 жовтня – преподобної Пелагеї.
9 жовтня – апостола Якова Алфеєва.
10 жовтня – мучеників Євлампія і Євлампії.
11 жовтня – апостола Филипа та преподобного Феофана.
12 жовтня – мучеників Прова, Тараха й Андроніка.
13 жовтня – святих отців VII Вселенського собору та преподобного Веніаміна.
14 жовтня – святих мучеників Назарія, Гервасія, Протасія та Келсія і преподобного Миколи Святоша.
15 жовтня – преподобного Євфимія Солунського, а також святого мученика Лукіана.
16 жовтня – святого мученика Лонгіна.
17 жовтня – пророка Осії та святих мучеників Косми й Даміана.
18 жовтня – апостола і євангеліста Луки.
19 жовтня – пророка Іоїля.
20 жовтня – великомученика Артемія Антіохійського.
21 жовтня – преподобного Іларіона та Димитрівська поминальна субота.
22 жовтня – рівноапостольного Аверкія та святого Рафаїла (Заборовського).
23 жовтня – апостола Якова, брата Господнього.
24 жовтня – преподобних Арефи, Сисоя і Феофіла.
25 жовтня – святих мучеників Маркіяна і Мартирія.
26 жовтня – великомученика Димитрія Солунського.
27 жовтня – преподобного Нестора Літописця Києво-Печерського.
28 жовтня – великомучениці Параскеви Іконійської та преподобного Іова, ігумена Почаївського.
29 жовтня – святої преподобномучениці Анастасії Римлянки.
30 жовтня – священномученика Зиновія, єпископа Егейського, і його сестри Зиновії.
31 жовтня – преподобних Спиридона й Никодима Києво-Печерських.