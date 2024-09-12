Однак, дата святкування залежить від церковного календаря, на який орієнтуються християни. У 2023 році Православна Церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новий стиль, тому дати важливих свят змінилися, передає LifeStyle24.

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Коли святкуватимемо Трійцю у 2025 році

Трійця переважно випадає на літні місяці, але щороку святкується у різні дні. П'ятдесятниця – перехідне церковне свято, тому дата, коли її відзначають, щоразу змінюється.

Водночас все залежить від того, на які число та місяць випаде Великдень. Саме від дати проведення Воскресіння Господнього рахуватимуть 50 днів, останній з яких і буде Трійцею.

У 2025 році католики й православні віряни вперше за довгий час разом відзначатимуть Великдень – 20 квітня. Тому християни святкуватимуть Трійцю – 8 червня, на 50-й день після Воскресіння Христового.

Чому віряни святкують Трійцю у різні дні

Розрахунок точної дати проведення Трійці залежить від Великодня, який святкують по-різному. Воскресіння Господнє обов'язково відзначається в неділю, тому і Зелені свята випадають на цей день.

У 2023 році українці, серед яких православні й католики, перейшли на новоюліанський календар. Однак, римо-католики досі орієнтуються на григоріанський варіант, що не дозволяє вирахувати одну дату Трійці для усіх вірян.