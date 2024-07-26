Нещодавно українці, наприклад, по-новому святкували день Петра і Павла та свято Івана Купала. Які ж головні церковні події будуть восени цього року, дізнавайтеся у матеріалі LifeStyle 24.

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Список головних церковних свят на осінь 2024

Різдво Пресвятої Богородиці

Різдво Пресвятої Богородиці християни тепер відзначатимуть не 21, а 8 вересня. Це одне з найбільших церковних свят, яке входить у список дванадцяти найбільших. Згідно з традиціями наших предків, у цей день люди ходять одне до одного в гості, а родини збираються за великим святковим столом.

Воздвиження Хреста Господнього

Свято Воздвиження Хреста Господнього також отримало нову дату – 14 вересня. Віряни у свято обов'язково йдуть до церкви, де з вівтаря виносять хрест. У молитвах люди просять про здоров'я та сімейний добробут.

Покров Пресвятої Богородиці

Українці звикли відзначати Покров Пресвятої Богородиці 14 жовтня. Однак тепер свято припадає на 1 жовтня. У храмах богослужіння, за традицією, розпочинається напередодні, а Божественна літургія відбувається вже зранку. У цей день віряни моляться до Діви Марії та ставлять свічки.

Які церковні свята будуть восени цього року / Фото Freepik

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Архістратига Михайла

Вшановувати пам'ять святого Михайли віряни тепер будуть 8 листопада, а не 21. Це свято також вважається дуже важливим, тому люди відкладають усю важку фізичну роботу на інший день. Натомість вони йдуть до церкви, моляться за здоров'я близьких, займаються благодійністю та добрими справами.

Введення в храм Пресвятої Богородиці

За новим церковним календарем, Введення в храм Пресвятої Богородиці тепер буде 21 листопада. У цей день люди обов'язково відвідують святкові богослужіння. Вважається, що Матір Божа допомагає сім'ям, тому віряни у молитвах до неї просять здоров'я, щастя та добробуту для своїх рідних.

Андрія Первозванного

День Андрія Первозваного восени 2024 року будуть святкувати 30 листопада. До переходу на новоюліанський календар це свято припадало на 13 грудня. Від наших предків перейшла традиція ворожити у цей день. Дівчата, зокрема, роблять різні ритуали, аби дізнатися ім'я свого майбутнього нареченого.