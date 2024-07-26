Нещодавно українці, наприклад, по-новому святкували день Петра і Павла та свято Івана Купала. Які ж головні церковні події будуть восени цього року, дізнавайтеся у матеріалі LifeStyle 24.

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Список головних церковних свят на осінь 2024

  • Різдво Пресвятої Богородиці

Різдво Пресвятої Богородиці християни тепер відзначатимуть не 21, а 8 вересня. Це одне з найбільших церковних свят, яке входить у список дванадцяти найбільших. Згідно з традиціями наших предків, у цей день люди ходять одне до одного в гості, а родини збираються за великим святковим столом.

  • Воздвиження Хреста Господнього

Свято Воздвиження Хреста Господнього також отримало нову дату – 14 вересня. Віряни у свято обов'язково йдуть до церкви, де з вівтаря виносять хрест. У молитвах люди просять про здоров'я та сімейний добробут.

  • Покров Пресвятої Богородиці

Українці звикли відзначати Покров Пресвятої Богородиці 14 жовтня. Однак тепер свято припадає на 1 жовтня. У храмах богослужіння, за традицією, розпочинається напередодні, а Божественна літургія відбувається вже зранку. У цей день віряни моляться до Діви Марії та ставлять свічки.

Церковні свята осінню 2024Які церковні свята будуть восени цього року / Фото Freepik

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  • Архістратига Михайла

Вшановувати пам'ять святого Михайли віряни тепер будуть 8 листопада, а не 21. Це свято також вважається дуже важливим, тому люди відкладають усю важку фізичну роботу на інший день. Натомість вони йдуть до церкви, моляться за здоров'я близьких, займаються благодійністю та добрими справами.

  • Введення в храм Пресвятої Богородиці

За новим церковним календарем, Введення в храм Пресвятої Богородиці тепер буде 21 листопада. У цей день люди обов'язково відвідують святкові богослужіння. Вважається, що Матір Божа допомагає сім'ям, тому віряни у молитвах до неї просять здоров'я, щастя та добробуту для своїх рідних.

  • Андрія Первозванного

День Андрія Первозваного восени 2024 року будуть святкувати 30 листопада. До переходу на новоюліанський календар це свято припадало на 13 грудня. Від наших предків перейшла традиція ворожити у цей день. Дівчата, зокрема, роблять різні ритуали, аби дізнатися ім'я свого майбутнього нареченого.