24 Канал со ссылкой на Как зовут подготовил подборку женских имен, которые наделяют своих представительниц решительностью. На этот материал стоит обратить внимание будущим родителям дочерей.

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Подборка женских имен, которые наделяют решительностью

Дарья

Имя Дарья имеет несколько версий происхождения: первая – ирландское и означает "скалистая гора", вторая – славянское и переводится как "дарованная Богом". Представительницы этого имени отличаются стойкостью и настойчивостью. С такими женщинами легко найти общий язык и найти общий язык. Они всегда решительно идут к своей цели и достигают успеха.

Александра

Такое имя имеет древнегреческое происхождение и трактуется как "защитница". В древности так называли лидеров, которые могли сплотить вокруг себя людей. Благодаря своему острому уму Александрам всегда удается найти общий язык с другими и решить даже самую сложную проблему. Обладательницы этого имени – уверенные в себе женщины, которые никогда не откажут в помощи.

Виктория

Имя Виктория происходит из латинского языка и означает "победительница". В прошлом так называли только людей, которые были приближены к церкви. Представительницы этого имени отличаются свободолюбием и силой. Виктории имеют внутренний стержень и всегда придерживаются собственных обещаний.

Имена, которые наделяют решимостью / Фото Freepik

Мирослава

Это имя имеет славянское происхождение и означает "та, что приносит мир и славу". Так называют целеустремленных и настойчивых женщин, которые легко выполняют любые задачи. Мирославы – рассудительные и неконфликтные женщины. Впрочем, они часто проявляют внутреннюю силу и способность к решительным действиям в критических ситуациях.

Анастасия

Такое имя происходит из древнегреческого языка и означает "воскрешение". В современном мире так называют мечтательных женщин, которые имеют богатое воображение. Представительницы этого имени легко находят общий язык с новыми людьми. Анастасии – трудолюбивые и волевые девушки, которые всегда будут отстаивать свое мнение до конца.

Какие имена наделяют своих владельцев силой

Имя Валерия происходит от латинской основы "валео" и означает "могучая или крепкая". Несмотря на душевную уязвимость, представительницы этого имени смело борются с жизненными проблемами. Валерии любят быть в центре внимания, из-за чего бывают импульсивными в своих действиях.

Имя Афина пришло к нам из Древней Греции и трактуется как "дева". Его обладательницы отмечаются коммуникабельностью и силой духа, поэтому обычно имеют большой круг общения. Для Афин важно всегда развиваться и работать над самосовершенствованием.