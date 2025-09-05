Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео блогера Руслана Ляча у TikTok.

Дивіться також Яким був перший і поки єдиний концерт Бейонсе в Україні 17 років тому

Як фільми Параджанова надихають митців сучасності?

Фільми Параджанова, зокрема "Тіні забутих предків" та "Колір гранату", отримали захоплені відгуки від таких ікон, як Федеріко Фелліні, Роберт Де Ніро та Ів Сен-Лоран.

"Тіні забутих предків" принесли Параджанову міжнародне визнання, тоді як "Колір гранату" став прикладом унікального стилю автора. Навіть через понад пів століття після прем’єри цей фільм продовжує надихати митців у всьому світі.

Так, у 1995 році Мадонна у кліпі Bedtime Story використала візуальні елементи, натхненні "Кольором гранату".

Madonna – Bedtime Story: дивіться відео

А у 2020-му кліп Леді Гаги "911", знятий режисером Тарсемом Сінгхом, відтворює низку сцен із культового фільму Параджанова.

Порівняння кадрів з кліпу "911" та "Кольору граната" / Фото Довженко-Центру

Хто з акторів "Тіней забутих предків" був знайомий з Нілом Армстронгом?