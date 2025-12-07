Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинки".
Смотрите также Его фото висит в посольстве США: какой легендарный американский певец имеет украинские корни
Рисовала самодельными красками
Первые картины Екатерина Билокур создавала самодельными красками, которые изготавливала собственноручно из калины, бузины и лука. Кисти также делала сама – из коровьей шерсти, кошачьей шерсти, вишневых веточек и жести от консервных банок. Один из них был тонкий, как игла.
Автопортрет Екатерины Билокур / Фото Национального музея декоративного искусства Украины
Вместо разбавителя она использовала льняное масло. Более того, Билокур не имела никаких учебников и не читала специальной литературы. Искусству она училась самостоятельно, наблюдая за природой и расспрашивая сельских художников.
Чуть не покончила с собой
В 34 года Билокур решилась на отчаянный шаг – покончить с жизнью утопившись. К этому ее подтолкнули семейные ссоры, давление родителей, статус старой девы и невозможность заниматься любимым делом.
Ее спасла мать, которая вовремя увидела и вытащила дочь из реки. Однако вода была настолько ледяная, что художница простудила ноги, из-за чего получила имела с ними проблемы на протяжении всей жизни.
После этого отец наконец позволил Екатерине посвятить себя живописи, при условии, что она сначала будет выполнять домашние обязанности.
Пикассо был в восторге от ее работ
Увидев "наивное искусство" Билокур на выставке в Париже, Пабло Пикассо сказал: "Если бы мы имели художницу такого уровня мастерства, то заставили бы заговорить о ней целый мир!". Интересно, что сам он почти не признавал современное искусство и мало кого из новых художников уважал.
Картина "Колхозное поле" / Фото Национального музея декоративного искусства Украины
В то же время несмотря на признание и славу, Екатерина продолжала жить в родительском доме в Богдановке. Туда все чаще приходили журналисты, художники, директор Музея украинского народного декоративного искусства и жена Павла Тычины – известный искусствовед того времени.
Почему Билокур продолжала жить в селе?
Как пишет издание "ТыКиев", несмотря на всемирную славу, в СССР украинская художница так и не обрела покоя. Всю жизнь она прожила в родном селе и лишь раз его покинула – в сопровождении, ведь не имела паспорта.
Значительных гонораров Билокур также не получала. Исследователи предполагают, что частично это могло быть следствием того, что она отказала Сталину.
В 1947 году он захотел получить свой портрет авторства Билокур и взамен обещал "открыть все двери". Однако художница не согласилась. Возможно, из-за слишком болезненных воспоминаний о Голодоморе, войне и колхозной жизни.
Кто из украинских художников написал 40 тысяч работ?
Имя "Епифаний Дровняк" известно немногим, ведь мир знает этого художника под другим – Никифор Криницкий. Его лемковское происхождение замалчивали, а сам художник был вынужден неоднократно менять имя, чтобы иметь возможность работать.
Никифора считают одним из самых ярких представителей примитивизма. В интернете его часто называют "нищим", но на самом деле при жизни его работы покупали, поэтому он имел заработок.
По разным оценкам, художник создал около 40 тысяч работ и в течение жизни пользовался семнадцатью различными именами. Интересно, что Никифор не мог объяснить, почему его картины имеют именно такой вид или почему мазки ложатся так, а не иначе.