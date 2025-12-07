Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинки".

Рисовала самодельными красками

Первые картины Екатерина Билокур создавала самодельными красками, которые изготавливала собственноручно из калины, бузины и лука. Кисти также делала сама – из коровьей шерсти, кошачьей шерсти, вишневых веточек и жести от консервных банок. Один из них был тонкий, как игла.

Автопортрет Екатерины Билокур / Фото Национального музея декоративного искусства Украины

Вместо разбавителя она использовала льняное масло. Более того, Билокур не имела никаких учебников и не читала специальной литературы. Искусству она училась самостоятельно, наблюдая за природой и расспрашивая сельских художников.

Чуть не покончила с собой

В 34 года Билокур решилась на отчаянный шаг – покончить с жизнью утопившись. К этому ее подтолкнули семейные ссоры, давление родителей, статус старой девы и невозможность заниматься любимым делом.

Ее спасла мать, которая вовремя увидела и вытащила дочь из реки. Однако вода была настолько ледяная, что художница простудила ноги, из-за чего получила имела с ними проблемы на протяжении всей жизни.

После этого отец наконец позволил Екатерине посвятить себя живописи, при условии, что она сначала будет выполнять домашние обязанности.

Пикассо был в восторге от ее работ

Увидев "наивное искусство" Билокур на выставке в Париже, Пабло Пикассо сказал: "Если бы мы имели художницу такого уровня мастерства, то заставили бы заговорить о ней целый мир!". Интересно, что сам он почти не признавал современное искусство и мало кого из новых художников уважал.

Картина "Колхозное поле" / Фото Национального музея декоративного искусства Украины

В то же время несмотря на признание и славу, Екатерина продолжала жить в родительском доме в Богдановке. Туда все чаще приходили журналисты, художники, директор Музея украинского народного декоративного искусства и жена Павла Тычины – известный искусствовед того времени.

Почему Билокур продолжала жить в селе?

Как пишет издание "ТыКиев", несмотря на всемирную славу, в СССР украинская художница так и не обрела покоя. Всю жизнь она прожила в родном селе и лишь раз его покинула – в сопровождении, ведь не имела паспорта.

Значительных гонораров Билокур также не получала. Исследователи предполагают, что частично это могло быть следствием того, что она отказала Сталину.

В 1947 году он захотел получить свой портрет авторства Билокур и взамен обещал "открыть все двери". Однако художница не согласилась. Возможно, из-за слишком болезненных воспоминаний о Голодоморе, войне и колхозной жизни.

