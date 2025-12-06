Главную елку в Киеве ежегодно наряжают иначе. 24 Канал рассказывает, как ее украшали в течение последних лет.
Смотрите также "Бандеровская песня в Москве": за что переводчика книг о Гарри Поттере выгнали из университета
2020 год
Праздничный сезон 2020 года отметился заметными изменениями в выборе декора. Верхушку елки украсили шляпой, вдохновленной темой "Волшебного леса". Однако после значительной негативной реакции организаторы решили отказаться от этого дизайна в пользу более традиционной Вифлеемской звезды.
Эту елку много обсуждали / Фото КГГА
Этот год стал одним из самых обсуждаемых.
2021 год
Эту елку считают одной из самых красивых. Это было праздничное дерево в красно-золотых цветах. Дизайнеры не пожалели гирлянд, поэтому елка выглядела просто роскошно.
Елка 2021 года / Фото КГГА
Тогда царила атмосфера уюта.
2022 год
В феврале 2022 года началось полномасштабное вторжение России в Украину, поэтому вопрос установки елки в Киеве стал дискуссионным. Однако тогда праздничное дерево таки установили – оно стало символом несокрушимости. Елка была скромной, однако символической.
В 2022 году елка стала символом несокрушимости / Фото Валентины Полищук 24 Канал
2023 год
Вторая елка во время полномасштабного вторжения также была очень символической. Ее украсили в трезубцем, а само дерево украсили желтыми и голубыми шариками в виде сердец.
В 2023 году елка тоже была символической / Фото DW
2024 год
В 2024 году елка была особенной – она была белой и символизировала новое начало. Украшения были сдержанными в бело-голубых тонах.
В 2024 году елка символизировала надежду / Фото из телеграмма Виталия Кличко
Кто стал символом 2026 года?
На смену Деревянной Змее придет Огненная Лошадь – именно под этим знаком будет 2026 год по восточному гороскопу. Однако мало кто знает, что порядок зверей в цикле совершенно не случайный, пишет ChineseNewYear.
Цикл китайского гороскопа начинается с Крысы, далее идут Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, Собака и Свинья.
Как встретить 2026 год?
- Для экономии на праздничном столе рекомендуется заранее закупить консервацию, мясо и алкоголь, во избежание повышения цен перед праздниками.
- Во время планирования празднования Нового года важно учесть возможную угрозу обстрелов и подготовить место для укрытия.
- Сам Новый год не имеет как таковых традиций, хотя на 31 декабря приходится праздник Меланки, а 1 января – Святого Василия. Поэтому можно провести это время как пожелает душа. Можно отпраздновать в традиционном стиле – вечером 31 декабря – "водить козу", а на следующий день – посевать у друзей.