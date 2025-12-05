Его отчислили за считанные месяцы до защиты дипломной работы. А причина была политической. Об этом Виктор Морозов рассказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Интересно Как появилась песня "Катерина", которая разорвала украинский тикток спустя почти 50 лет

Почему Морозова выгнали из университета?

В 1972 году ВИА "Арника", частью которого был Виктор Морозов, произвела фурор на конкурсе "Алло, мы ищем таланты". Сначала – в Черновцах, затем – на всесоюзном конкурсе в Москве. Группа исполняла песню "Чорна рілля ізорана". По возвращению во Львов к музыкантам начали выставлять претензии, что, мол, они пели бандеровскую песню.

Возвращаемся мы с "Арникой", нас встречают и ведут в управление культуры, где нас начали громить за песню "Чорна рілля ізорана", потому что то – бандеровская песня. Говорили, что ее в Мюнхене пели. И это было странно, потому что я музыку написал 3 месяца назад, а ее, оказывается, уже пели в Мюнхене. Нас должны были расформировать. И спасла нас заведующая аптекоуправления Вера Николаевна Васильева – она бегала по библиотекам и искала сборники народных песен, чтобы доказать, что "Чорна рілля ізорана" – это не бандеровская песня. Спасала нас как могла, чтобы мы где-то не загремели,

– вспоминает Морозов.

ВИА "Арника" – "Чорна рілля ізорана": смотрите видео

В то же время в СССР происходила новая волна репрессий. Во время обысков у диссидентки Стефании Шабатуры обнаружили рукописный альманах "Сундук", где были стихи Григория Чубая, Олега Лишеги, рассказ Николая Рябчука и стихотворение Виктора Морозова. В итоге все причастные к альманаху подверглись притеснениям.

Лишегу, Рябчука и Морозова отчислили из университетов. Виктор Морозов как раз завершал обучение на факультете иностранных языков Львовского университета. Впоследствии его отправили на "исправительные работы". Поэтому переводчик и музыкант работал грузчиком и бухгалтером в аптекоуправлении.

Виктор Морозов так и не возобновлялся на учебе. Однако это не помешало ему стать одним из самых известных переводчиков в Украине.

Как Виктор Морозов переводил Гарри Поттера?