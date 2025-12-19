Перед переїздом до Німеччини українка зважувала усі "за" та "проти" різних країн, і через низку факторів її вибір впав саме на Німеччину, повідомляє 24 Канал з посиланням на nechaieva.valya.

Які є переваги життя у Німеччині?

Погода та клімат

Українка поділилася, що після того, як жила в Україні під час відключень світла у сильну спеку, і її дитина через неї не могла заснути, вона почала дуже цінувати прохолодну та дощову німецьку погоду.

Соціальний захист

Для блогерки є перевагою те, що у Німеччині майже немає безхатьків, а також є гарний соціальний захист.

Тут є правило – забирати в багатих й віддавати бідним. Тому якщо ви заробляєте більше, ніж 5 тисяч доларів, напевно, в цій країні вам немає що робити,

– поділилася дівчина.

Права і правила

Багато кому не подобаються суворі правила в Німеччині, та сама українка немає нічого проти них. Держава вимагає від мешканців дотримання правил, але й сама робить те саме у відповідь.

Українка розповіла про переваги Німеччини: дивіться відео

Медичне страхування

Українці доводилося чути чимало історій про неї, та більшість – саме у позитивному ключі.

Підтримка біженців

Це, певно, найвагоміший пункт для багатьох українців, що переїздять до Німеччини.

Надають житло, виплати, можливість адаптуватися та вивчити мову,

– додала блогерка.

