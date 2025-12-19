Перед переїздом до Німеччини українка зважувала усі "за" та "проти" різних країн, і через низку факторів її вибір впав саме на Німеччину, повідомляє 24 Канал з посиланням на nechaieva.valya.
Які є переваги життя у Німеччині?
Погода та клімат
Українка поділилася, що після того, як жила в Україні під час відключень світла у сильну спеку, і її дитина через неї не могла заснути, вона почала дуже цінувати прохолодну та дощову німецьку погоду.
Соціальний захист
Для блогерки є перевагою те, що у Німеччині майже немає безхатьків, а також є гарний соціальний захист.
Тут є правило – забирати в багатих й віддавати бідним. Тому якщо ви заробляєте більше, ніж 5 тисяч доларів, напевно, в цій країні вам немає що робити,
– поділилася дівчина.
Права і правила
Багато кому не подобаються суворі правила в Німеччині, та сама українка немає нічого проти них. Держава вимагає від мешканців дотримання правил, але й сама робить те саме у відповідь.
Українка розповіла про переваги Німеччини: дивіться відео
Медичне страхування
Українці доводилося чути чимало історій про неї, та більшість – саме у позитивному ключі.
Підтримка біженців
Це, певно, найвагоміший пункт для багатьох українців, що переїздять до Німеччини.
Надають житло, виплати, можливість адаптуватися та вивчити мову,
– додала блогерка.
