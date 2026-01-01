Чехия – это очень популярная страна, где сейчас живет немало украинцев. Впрочем, не все перед переездом знают об основных недостатках и преимуществах, сообщает 24 Канал со ссылкой на svyrydka.

Интересно "Не каждому это подходит": украинка раскрыла плюсы и минусы жизни в Испании

Какие есть минусы в Чехии?

Первый недостаток для украинки – это "неоправданно дорогое" жилье. Причем немало стоит не только покупка, но и аренда. Также не нравится девушке качество обслуживания в Чехии. Она считает, что в Украинке сфера услуг развита гораздо лучше.

И третий недостаток – это медицина. Похода к нужному врачу в стране можно ждать очень долго, а для того, чтобы туда в конце концов попасть, следует выждать немалые очереди.

Украинка рассказала о недостатках Чехии: смотрите видео

Какие у Чехии есть преимущества?

Значительный плюс для украинцев, что переезжают в Чехию – это то, что язык достаточно похож, а значит, его не так сложно понять и выучить. Кроме того, Чехия очень удобно расположена в самом центре Европы. Оттуда не только не очень далеко ехать в Украину, но и вообще удобно путешествовать практически в любом направлении.

И последний, но не менее весомый плюс для девушки – это похожий на украинский менталитет, а это делает адаптацию в Чехии гораздо проще.

Что еще рассказывают украинцы за рубежом?