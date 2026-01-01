Чехия – это очень популярная страна, где сейчас живет немало украинцев. Впрочем, не все перед переездом знают об основных недостатках и преимуществах, сообщает 24 Канал со ссылкой на svyrydka.
Интересно "Не каждому это подходит": украинка раскрыла плюсы и минусы жизни в Испании
Какие есть минусы в Чехии?
Первый недостаток для украинки – это "неоправданно дорогое" жилье. Причем немало стоит не только покупка, но и аренда. Также не нравится девушке качество обслуживания в Чехии. Она считает, что в Украинке сфера услуг развита гораздо лучше.
И третий недостаток – это медицина. Похода к нужному врачу в стране можно ждать очень долго, а для того, чтобы туда в конце концов попасть, следует выждать немалые очереди.
Украинка рассказала о недостатках Чехии: смотрите видео
Какие у Чехии есть преимущества?
Значительный плюс для украинцев, что переезжают в Чехию – это то, что язык достаточно похож, а значит, его не так сложно понять и выучить. Кроме того, Чехия очень удобно расположена в самом центре Европы. Оттуда не только не очень далеко ехать в Украину, но и вообще удобно путешествовать практически в любом направлении.
И последний, но не менее весомый плюс для девушки – это похожий на украинский менталитет, а это делает адаптацию в Чехии гораздо проще.
Что еще рассказывают украинцы за рубежом?
Украинка, живущая в Бельгии, раскритиковала эту маленькую страну. Она поделилась, что там немало бюрократии, и для важных задач всегда следует нанимать юриста, а также рассказала, что на улицах часто воняет.
Тем временем украинка в Германии раскрыла 5 неожиданных плюсов этой страны, о которых многие даже не подозревают.