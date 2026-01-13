В різних країнах звичаї дуже сильно відрізняються – і те, що видається абсолютно нормальним в Україні, в Іспанії багатьох може здивувати, повідомляє 24 Канал з посиланням на ira.fedoriichuk.

Що в Іспанії практично не роблять?

Українка Ірина, що живе в Іспанії вже кілька років, неабияк здивувалася, коли дізналася, що в Іспанії не заведено дарувати квіти.

Цим Іспанія точно відрізняється від України. Кажуть, що їх тут дарують або на похорон, або коли хтось в лікарні, або коли народилася дитина,

– поділилася українка.

Дівчина також поділилася, що її викладачка з іспанської сильно здивувалася, коли дізналася, що в Україні квіти дарують дуже часто – і незалежно від того, чи це свято, чи ні. А ще більше її здивували розміри букетів.

До слова, в Іспанії, вважається абсолютно нормальним принести замість букета всього дві троянди. В цій країні немає правила щодо того, що дарувати потрібно обов'язково непарну кількість квітів.

Що ще дивує українців в Іспанії?