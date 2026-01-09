Іспанія – це надзвичайно популярна серед українців країна. Та перед тим, як переїздити туди, слід дізнатися про усі недоліки країни, повідомляє 24 Канал з посиланням на nastya.valencia.

Які є мінуси життя в Іспанії?

Високий рівень злочинності

Перший момент, через який українці не подобається жити в Іспанії – це злочинність.

Тут у вас цілком можуть поцупити телефон, вкрасти ноутбук, розбити скло в машині або навіть вкрасти автомобіль – і поліція найчастіше нічого робити з цим не буде,

– поділилася українка.

Бюрократія

Також українці не подобається, що на будь-які документи потрібно очікувати дуже довго. Те саме стосується й медицини – запису до лікаря можна чекати місяцями.

Оренда житла

Оренда житла в Іспанії – це дуже велика проблема, з якою доводиться стикатися українцям. Адже для оренди у великих містах потрібно мати іспанський контракт, якого в українців часто немає.

