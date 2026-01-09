Испания – это чрезвычайно популярная среди украинцев страна. Но перед тем, как переезжать туда, следует узнать обо всех недостатках страны, сообщает 24 Канал со ссылкой на nastya.valencia.

Какие есть минусы жизни в Испании?

Высокий уровень преступности

Первый момент, из-за которого украинцы не нравится жить в Испании – это преступность.

Здесь у вас вполне могут своровать телефон, украсть ноутбук, разбить стекло в машине или даже украсть автомобиль – и полиция чаще всего ничего делать с этим не будет,

– поделилась украинка.

Бюрократия

Также украинцам не нравится, что на любые документы нужно ожидать очень долго. То же касается и медицины – записи к врачу можно ждать месяцами.

Аренда жилья

Аренда жилья в Испании – это очень большая проблема, с которой приходится сталкиваться украинцам. Ведь для аренды в крупных городах нужно иметь испанский контракт, которого у украинцев часто нет.

