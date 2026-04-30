Украинцы в Испании, оказывается, могут получать деньги даже если не работают, сообщает ira.fedoriichuk. В частности, выплаты предназначены именно для людей, потерявших работу. Ведь украинцы в Испании имеют право на выплаты по безработице.

Какую помощь могут получить украинцы в Испании?

Украинцы в Испании практически не получают помощь от государства – впрочем, те люди, потерявшие работу, могут рассчитывать на определенные средства.

Это называется Paro – пособие по безработице. Если у вас была работа с официальным контрактом, и вы отработали 360 дней, вы имеете право на выплаты,

– поделилась украинка.

Впрочем, есть очень важное условие – для того, чтобы получать деньги, нужно, чтобы вас уволили, а не вы уволились сами. Например, если вы отработали на работе год, можете получать выплаты по безработице в течение 4 месяцев.

Сумма не фиксированная на очень зависит от того, какую зарплату вы получали на своем месте работы.

Вообще система такая, что считают твои отработанные дни за последние 6 лет. Если отработал 2 года – то выплаты 8 месяцев,

– добавила украинка.

Также нужно доказать, что вы активно ищете работу. Кроме того, если вы получаете пособие по безработице в любой стране ЕС или Швейцарии, после переезда в Испанию можно получать эту помощь и здесь. Впрочем, максимальный ее срок – 3 месяца, пишет Euraxess.

