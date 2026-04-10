Нидерланды – это невероятно красивая страна, о жизни в которой мечтают многие украинцы. В то же время там хватает и минусов – и многие люди узнают о них уже после переезда, сообщает mrs.faustova.

Какие есть минусы в жизни в Нидерландах?

Люди

Украинка заметила, что Нидерланды напоминают ей "Германию на минималках" – и проблема для нее заключается прежде всего в местных людях. Они, по словам блогера, очень прямые, и при этом довольно закрытые.

Это не тот тип культуры, где тебя быстро принимают своей. Плюс сам язык сложный, и без него нормальная жизнь и работа сильно ограничиваются, даже если многие говорят, что все говорят на английском,

– рассказала украинка.

Климат

Погоду в Нидерландах девушка назвала "ужасной" и убеждена, что климат там даже хуже, чем в Германии. В редкие дни, когда выглядывает солнце, все люди выходят на прогулки и считают это почти праздником.

А вот в другие дни погода в стране держится дождливая и влажная.

Жилье

Стоимость аренды и покупки жилья в Нидерландах чрезвычайно высока, а самой недвижимости не хватает на всех желающих.

Если ты не местный, найти нормальную квартиру почти нереально. Плюс аренда очень высокая, и часто тебя просто отсеивают еще до просмотра,

– добавила девушка.

Медицина

В Нидерландах люди обязательно должны оформить медицинское страхование, которое обойдется недешево, и по словам украинки, даже с ним попасть быстро к врачу часто непросто.

Транспорт

Цены на транспорт в Нидерландах немалые – и особенно сильно это почувствуют на себе люди, живущие в пригороде, и добираться на работу им придется поездом.

Еще здесь высокие налоги и общая стоимость жизни. Все вместе создает ощущение, что ты постоянно тратишь больше, чем ожидал. Это очень напоминает мне Германию, поэтому для меня Нидерланды – это классная страна для туризма, но не та, которую я бы выбрала для жизни,

– подытожила блогерша.

Интересно! Одному человеку для того, чтобы комфортно жить в Нидерландах, понадобится примерно 1020 евро в месяц – и это еще не считая стоимость аренды, пишет Numbeo. А вот за однокомнатную квартиру придется отдать дополнительно от 1150 до 1446 евро, в зависимости от близости к центру города.

