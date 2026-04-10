Нідерланди – це неймовірно красива країна, про життя у якій мріють чимало українців. Водночас там вистачає і мінусів – і багато людей дізнаються про них вже після переїзду, повідомляє mrs.faustova.
Цікаво Українцям приготуватися: ЄС кардинально змінює правила перетину кордону вже з 10 квітня
Які є мінуси у житті в Нідерландах?
Люди
Українка зауважила, що Нідерланди нагадують їй "Німеччину на мінімалках" – і проблема для неї полягає передусім у місцевих людях. Вони, за словами блогерки, дуже прямі, і при цьому доволі закриті.
Це не той тип культури, де тебе швидко приймають своєю. Плюс сама мова складна, і без неї нормальне життя і робота сильно обмежуються, навіть якщо багато хто каже, що всі говорять англійською,
– розповіла українка.
Клімат
Погоду у Нідерландах дівчина назвала "жахливою" та переконана, що клімат там навіть гірший, ніж у Німеччині. В рідкісні дні, коли визирає сонце, усі люди виходять на прогулянки та вважають це майже за свято.
А ось в інші дні погода у країні тримається дощова та волога.
Українка розкрила несподівані недоліки Нідерландів: дивіться відео
Житло
Вартість оренди та покупки житла у Нідерландах надзвичайно висока, а самої нерухомості не вистачає на усіх охочих.
Якщо ти не місцевий, знайти нормальну квартиру майже нереально. Плюс оренда дуже висока, і часто тебе просто відсіюють ще до перегляду,
– додала дівчина.
Медицина
У Нідерландах люди обов'язково мають оформити медичне страхування, яке обійдеться недешево, і за словами українки, навіть з ним потрапити швидко до лікаря часто непросто.
Транспорт
Ціни на транспорт у Нідерландах чималі – і особливо сильно це відчують на собі люди, що живуть у передмісті, і добиратися на роботу їм доведеться потягом.
Ще тут високі податки і загальна вартість життя. Все разом створює відчуття, що ти постійно витрачаєш більше, ніж очікував. Це дуже нагадує мені Німеччину, тому для мене Нідерланди – це класна країна для туризму, але не та, яку я б обрала для життя,
– підсумувала блогерка.
Цікаво! Одній людині для того, аби комфортно жити у Нідерландах, знадобиться приблизно 1020 євро на місяць – і це ще не рахуючи вартість оренди, пише Numbeo. А ось за однокімнатну квартиру доведеться віддати додатково від 1150 до 1446 євро, залежно від близькості до центру міста.
Що ще розповідають українці за кордоном?
Українка, що переїхала за кордон, розповіла про плюси життя у "країні інтровертів". Мовиться про Естонію – адже там дуже безпечно, екологічно, а бюрократії практично немає.
Тим часом українка, що переїхала до Грузії, розповіла, скільки грошей їй довелося витратити на це. Кінцева сума виявилася чимала.