Наразі в Естонії проживають понад 22 000 українців – і це третя за чисельністю етнічна група Естонії. А українка Руслана, що переїхала до країни, швидко помітила низку переваг життя там, повідомляє ta.sama.ruslana.
Які є переваги життя в Естонії?
Перший і дуже важливий плюс для українки полягає в тому, що Естонія – це цифрова держава. Більшість державних послуг там можна оформити онлайн, і не потрібно стояти у довгих чергах. Окрім того, в країні дуже швидкий інтернет.
Не знаю, якось в мене склалося, що де б я не була, в якій "глубинці" я не знаходилася, інтернет працює гарно,
– поділилася українка.
Ще одна перевага Естонії для дівчини – це безпека, адже ця країна, за словами дівчини, є однією з найбезпечніших у Європейському Союзі. Насправді Естонія займає 17-ту позицію у Глобальному рейтингу миру, пише World population review.
Українка розповіла про несподівані переваги життя в Естонії
Четвертий плюс, на який зважає українка – це екологія. У Естонії чисте повітря, є багато зелених зон та національних парків.
П'ятий пункт – це освіта. загальна та вища. Мені немає з цим порівнювати, бо в Україні я не працювала в школі, але якщо я буду порівнювати з тими часами, коли я навчалася, це буде ще гірше. Тому мені подобаються загалом ті цінності, якими керуються вчителі, педагоги,
– поділилася українка.
Також їй подобається, що учні в Естонії мають багато прав та свобод.
Несподіваною перевагою для українки стало й те, що Естонія – це "країна інтровертів". Це означає, що більшість людей "не лізуть в душу" та поважають особистий простір.
