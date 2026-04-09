Про це в Брюсселі повідомила заступниця головної речниці Європейська комісія Аріанна Подеста, передає The Times.
За її словами, Євросоюз повністю готовий до запуску системи.
Система в'їзду-виїзду вже відіграє важливу роль у підвищенні безпеки ЄС,
– наголосила Подеста.
За останні місяці роботи було зафіксовано понад 45 мільйонів перетинів кордону, а також понад 24 тисячі відмов у в'їзді, серед яких понад 600 осіб визначили як потенційну загрозу.
Що відомо про систему EES?
Як нагадує The Guardian, нова система автоматично реєструє в'їзд і виїзд громадян третіх країн, фіксуючи біометричні дані та інформацію про документи. У середньому процедура займає близько 70 секунд, що, за словами представників ЄС, дозволяє ефективно поєднати безпеку і швидкість проходження кордону.
Під час першого перетину кордону потрібно буде пройти повну процедуру реєстрації:
- відсканувати паспорт;
- зробити фото обличчя;
- здати відбитки пальців, за винятком дітей до 12 років.
Водночас у Європейській комісії визнають, що деякі країни-члени все ще стикаються з технічними труднощами. Для цього передбачено гнучкий механізм: у разі значних черг держави зможуть тимчасово призупиняти збір біометричних даних.
Така можливість діятиме щонайменше до вересня, щоб уникнути перевантаження системи в літній період активних подорожей. Як відомо, впровадження EES (Entry/Exit System) розпочалося ще восени 2025 року. Відтепер система стане обов'язковою для використання на всіх зовнішніх кордонах Євросоюзу.